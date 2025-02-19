Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
ХакейФутболАдзінаборствыВалейболГандболАўтаспортТэніс

Адзінаборствы

12
Беларуска Юлія Вітко стала чэмпіёнкай Еўропы па тхэквандо

Беларуска Юлія Вітко стала чэмпіёнкай Еўропы па тхэквандо

Беларусы Гурцыеў і Туравінаў заваявалі золата чэмпіянату Еўропы па тхэквандо

Беларусы Гурцыеў і Туравінаў заваявалі золата чэмпіянату Еўропы па тхэквандо

Мінск прымае прэстыжны турнір па каратэ Belarus Open

Мінск прымае прэстыжны турнір па каратэ Belarus Open

Беларускі барэц Магамедханаў заваяваў золата чэмпіянату Еўропы сярод моладзі

Беларускі барэц Магамедханаў заваяваў золата чэмпіянату Еўропы сярод моладзі

28 лютага ў 18:00 стане вядомы пераможца чацвёртага сезона турніру "Лігі храбрых"

28 лютага ў 18:00 стане вядомы пераможца чацвёртага сезона турніру "Лігі храбрых"

Захапляльныя паядынкі: беларусы заваявалі 20 медалёў на старце турніру па самба на прызы Прэзідэнта

Захапляльныя паядынкі: беларусы заваявалі 20 медалёў на старце турніру па самба на прызы Прэзідэнта

Беларусы заваявалі чатыры медалі на чэмпіянаце Еўропы па тхэквандо

Беларусы заваявалі чатыры медалі на чэмпіянаце Еўропы па тхэквандо

III Гульні краін СНД: беларусы выйгралі 2 сярэбраныя медалі ў грэка-рымскай барацьбе

III Гульні краін СНД: беларусы выйгралі 2 сярэбраныя медалі ў грэка-рымскай барацьбе

III Гульні краін СНД: беларускія спартсмены будуць змагацца за золата ў барацьбе

III Гульні краін СНД: беларускія спартсмены будуць змагацца за золата ў барацьбе

Шклоў на некалькі дзён стаў галоўнай арэнай для юных барцоў

Шклоў на некалькі дзён стаў галоўнай арэнай для юных барцоў

12
Прамы эфір