3.77 BYN
2.82 BYN
3.19 BYN
Адзінаборствы
Беларуска Юлія Вітко стала чэмпіёнкай Еўропы па тхэквандо
Спартсменка паднялася на вышэйшую ступень п'едэстала ў вагавой катэгорыі да 57 кг
Беларусы Гурцыеў і Туравінаў заваявалі золата чэмпіянату Еўропы па тхэквандо
Атлеты выступалі на першынстве пад дзяржаўнай сімволікай, і падчас узнагароджання гучаў гімн Беларусі
Мінск прымае прэстыжны турнір па каратэ Belarus Open
Наймацнейшыя спартсмены з 8 краін сабраліся ў "Чыжоўка-Арэне"
Беларускі барэц Магамедханаў заваяваў золата чэмпіянату Еўропы сярод моладзі
У фінальным паядынку Магамедханаў уступаў расіяніну Джамбулату Кізінаву 0:8, але пераламіў ход сутычкі і заваяваў золата
28 лютага ў 18:00 стане вядомы пераможца чацвёртага сезона турніру "Лігі храбрых"
У фінал міжнароднага турніру па барацьбе прабіліся толькі прадстаўнікі Беларусі - Мінская і Магілёўская вобласці
Захапляльныя паядынкі: беларусы заваявалі 20 медалёў на старце турніру па самба на прызы Прэзідэнта
15 лютага пройдуць фіналы спаборніцтваў - прамую трансляцыю глядзіце на "Беларусь 5"
Беларусы заваявалі чатыры медалі на чэмпіянаце Еўропы па тхэквандо
Кантынентальны форум завяршыўся ў Швейцарыі 23 лістапада
III Гульні краін СНД: беларусы выйгралі 2 сярэбраныя медалі ў грэка-рымскай барацьбе
Бліскучыя вынікі гэтымі днямі паказваюць беларускія спартсмены на III Гульнях краін СНД
III Гульні краін СНД: беларускія спартсмены будуць змагацца за золата ў барацьбе
Яшчэ напярэдадні гэты від спорту прынёс нам шэраг узнагарод, з якіх два медалі - залатыя
Шклоў на некалькі дзён стаў галоўнай арэнай для юных барцоў
Дарэчы, шклоўскае аддзяленне вольнай барацьбы адзначае 50-годдзе