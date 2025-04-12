3.70 BYN
3.00 BYN
3.49 BYN
Тэніс
Беларуская тэнісістка Арына Сабаленка трэці раз запар прабілася ў фінал US Open
У паўфінале спартсменка адолела фіналістку мінулага турніру амерыканку Джэсіку Пегулу
З 18 па 26 ліпеня ў Мінску пройдзе Адкрыты чэмпіянат Беларусі па тэнісе
18 ліпеня адбудзецца жараб'ёўка галоўнага турніру ў гэтым відзе спорту ў краіне, а 19 ліпеня пройдуць першыя матчы кваліфікацыі
Азаранка змагла прабіцца ў 1/8 фіналу турніру WTA-500 у Германіі
23 чэрвеня ў матчы 1/16 фіналу беларуска ўпэўнена перайграла ў дзвюх партыях нямецкую тэнісістку Лаўру Зігемунд з лікам 6:2, 6:2
Сасновіч прабілася ў асноўную сетку турніру WTA-250 у Нотынгеме
У стартавым матчы асноўнага этапу саперніцай Аляксандры Сасновіч будзе кітайская тэнісістка Лінь Чжу
Арына Сабаленка прабілася ў чвэрцьфінал турніру WTA-1000 у Рыме
У матчы чацвёртага круга беларуска прайшла Марту Кастюк з Украіны
Сабаленка прабілася ў трэці круг турніру WTA-1000 у Рыме
Турнір у Рыме завершыцца 17 мая, яго пераможца заробіць 1000 рэйтынгавых ачкоў і 877,3 тыс. еўра прызавых
Беларуская тэнісістка Сабаленка прайшла ў фінал турніру WTA-1000 у Мадрыдзе
Гэта чацвёрты раз у яе кар'еры
Арына Сабаленка прабілася ў паўфінал турніру WTA-1000 у Мадрыдзе
У заключным паядынку чвэрцьфінальнай стадыі першая ракетка планеты сустракалася з украінкай Мартай Касцюк, якая займае 36-е месца ў сусветным рэйтынгу, і выйграла на двух тай-брэйках - 7:6 (7:4), 7:6 (9:7)
Беларуская тэнісістка Сасновіч выйшла ў асноўную сетку турніру WTA-1000 у Мадрыдзе
Агульны прызавы фонд спаборніцтва - 7,8 млн еўра
Ірыне Шымановіч удалося прабіцца ў паўфінал турніру ITF у ЗША
У чвэрцьфінальным паядынку беларуска адолела амерыканскую тэнісістку Джэйду Робінсан