Беларуская тэнісістка Арына Сабаленка трэці раз запар прабілася ў фінал US Open

З 18 па 26 ліпеня ў Мінску пройдзе Адкрыты чэмпіянат Беларусі па тэнісе

Азаранка змагла прабіцца ў 1/8 фіналу турніру WTA-500 у Германіі

Сасновіч прабілася ў асноўную сетку турніру WTA-250 у Нотынгеме

Арына Сабаленка прабілася ў чвэрцьфінал турніру WTA-1000 у Рыме

Сабаленка прабілася ў трэці круг турніру WTA-1000 у Рыме

Беларуская тэнісістка Сабаленка прайшла ў фінал турніру WTA-1000 у Мадрыдзе

Арына Сабаленка прабілася ў паўфінал турніру WTA-1000 у Мадрыдзе

Беларуская тэнісістка Сасновіч выйшла ў асноўную сетку турніру WTA-1000 у Мадрыдзе

Ірыне Шымановіч удалося прабіцца ў паўфінал турніру ITF у ЗША

