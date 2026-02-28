Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
ХакейФутболАдзінаборствыВалейболГандболАўтаспортТэніс

Футбол

1234
Зборная Беларусі па футболе рыхтуецца да матчаў супраць каманд Сірыі і Буркіна-Фасо

Зборная Беларусі па футболе рыхтуецца да матчаў супраць каманд Сірыі і Буркіна-Фасо

5 і 9 чэрвеня на Нацыянальным футбольным стадыёне зборная Беларусі правядзе два таварыскія матчы

5 і 9 чэрвеня на Нацыянальным футбольным стадыёне зборная Беларусі правядзе два таварыскія матчы

Трыма матчамі завершыцца дзявяты тур чэмпіянату Беларусі па футболе 24 мая

Трыма матчамі завершыцца дзявяты тур чэмпіянату Беларусі па футболе 24 мая

"Тарпеда-БЕЛАЗ" і "Віцебск" згулялі ўнічыю ў 8-м туры чэмпіянату Беларусі па футболе ў Вышэйшай лізе

"Тарпеда-БЕЛАЗ" і "Віцебск" згулялі ўнічыю ў 8-м туры чэмпіянату Беларусі па футболе ў Вышэйшай лізе

Чацвёрты тур чэмпіянату Беларусі прадоўжыцца трыма матчамі

Чацвёрты тур чэмпіянату Беларусі прадоўжыцца трыма матчамі

Брэсцкі футбольны клуб "Дынама" згуляе супраць "Тарпеда-БелАЗ" у чэмпіянаце Беларусі

Брэсцкі футбольны клуб "Дынама" згуляе супраць "Тарпеда-БелАЗ" у чэмпіянаце Беларусі

Зборная Беларусі па футболе пад кіраўніцтвам Віктара Ганчарэнкі абгуляла Кіпр у таварыскім матчы

Зборная Беларусі па футболе пад кіраўніцтвам Віктара Ганчарэнкі абгуляла Кіпр у таварыскім матчы

Мінскае "Дынама" абгуляла "Славію" ў першым туры Вышэйшай футбольнай лігі

Мінскае "Дынама" абгуляла "Славію" ў першым туры Вышэйшай футбольнай лігі

"Славія-Мазыр" прыме мінскае "Дынама" ў першым туры чэмпіянату Беларусі па футболе

"Славія-Мазыр" прыме мінскае "Дынама" ў першым туры чэмпіянату Беларусі па футболе

28 лютага "МЛ Віцебск" і гродзенскі "Нёман" згуляюць у матчы за Суперкубак Беларусі

28 лютага "МЛ Віцебск" і гродзенскі "Нёман" згуляюць у матчы за Суперкубак Беларусі

1234
Прамы эфір