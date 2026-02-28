3.84 BYN
2.81 BYN
3.23 BYN
Футбол
Зборная Беларусі па футболе рыхтуецца да матчаў супраць каманд Сірыі і Буркіна-Фасо
Сапернікі беларусаў: Сірыя займае 84-е месца ў рэйтынгу FIFA, Буркиіна-Фасо - 62-я пазіцыя, Беларусь - 97-я
5 і 9 чэрвеня на Нацыянальным футбольным стадыёне зборная Беларусі правядзе два таварыскія матчы
Віктар Ганчарэнка ўпершыню выйдзе на гэту арэну ў якасці настаўніка нацыянальнай каманды
Трыма матчамі завершыцца дзявяты тур чэмпіянату Беларусі па футболе 24 мая
Які з клубаў зможа падняцца вышэй у турнірнай табліцы
"Тарпеда-БЕЛАЗ" і "Віцебск" згулялі ўнічыю ў 8-м туры чэмпіянату Беларусі па футболе ў Вышэйшай лізе
Яшчэ адзін матч 8-га тура пройдзе ў сераду, 20 мая: у Барысаве згуляюць БАТЭ і мінскае "Дынама"
Чацвёрты тур чэмпіянату Беларусі прадоўжыцца трыма матчамі
Пачнецца гульнявы дзень у 14:00 з паядынку мінскага "Дынама" і "Іслачы"
Брэсцкі футбольны клуб "Дынама" згуляе супраць "Тарпеда-БелАЗ" у чэмпіянаце Беларусі
Гэта супрацьстаянне ў прамым эфіры пакажа тэлеканал "Беларусь 5" у 19:00
Зборная Беларусі па футболе пад кіраўніцтвам Віктара Ганчарэнкі абгуляла Кіпр у таварыскім матчы
Адзіны гол у паядынку здарыўся ў першым тайме, калі на 25-й хвіліне сустрэчы забіў дэбютант зборнай 22-гадовы Іван Ціхаміраў
Мінскае "Дынама" абгуляла "Славію" ў першым туры Вышэйшай футбольнай лігі
Лік матча - 2:1
"Славія-Мазыр" прыме мінскае "Дынама" ў першым туры чэмпіянату Беларусі па футболе
На чыім баку поспех будзе 21 сакавіка, даведаемся з прамой трансляцыі на тэлеканале "Беларусь 5" у 15:50
28 лютага "МЛ Віцебск" і гродзенскі "Нёман" згуляюць у матчы за Суперкубак Беларусі
Гульню ў 15:30 у прамым эфіры пакажа тэлеканал "Беларусь 5"