Арына Сабаленка выйшла ў паўфінал US Open
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Першая ракетка свету Арына Сабаленка працягвае свой шлях да 3-га чэмпіёнства на Адкрытым чэмпіянаце ЗША.
Вечарам 8 верасня беларуска прабілася ў паўфінал першынства, у валявым стылі абыграўшы 6-ю ў планетарным топе, прадстаўніцу Чэхіі Лінду Наскову. Сустрэча расцягнулася на 2 гадзіны 20 хвілін і тры сэты - 7:6, 3:6, 7:6.
Па ходзе трэцяй партыі Сабаленка саступала 2:4, але зрабіла брэйк і давяла паядынак да перамогі.
Для Арыны гэта 18-я перамога запар у рамках Адкрытага чэмпіянату ЗША. Дзяўчына - дзеючая пераможніца першынства.