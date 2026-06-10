3.84 BYN
2.77 BYN
3.20 BYN
Байдарачнік Кравец заваяваў золата на чэмпіянаце Еўропы на дыстанцыі 1000 м
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Беларускія спартсмены трымаюць высокі ўзровень.
На чэмпіянаце Еўропы па веславанні на байдарках і каноэ, які праходзіць у Партугаліі, пачаўся розыгрыш медалёў. І ў першым жа вырашальным заездзе Уладзіслаў Кравец заваяваў золата. Не было роўных ураджэнцу Пінска на "каралеўскай" дыстанцыі ў байдарцы-адзіночцы на 1000 метраў.
Чакаем і далей добрых вынікаў ад нашай флатыліі. Па выніках кваліфікацыі беларусы гарантавалі сабе 19 фіналаў.