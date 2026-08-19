Беларуска Арына Сабаленка за 55 хвілін выйшла ў 1/8 фіналу турніру WTA-1000 у Цынцынаці

Першая ракетка свету Арына Сабаленка выйшла ў 1/8 фіналу турніру серыі WTA-1000 у Цынцынаці з прызавым фондам амаль 7,5 млн долараў. У суперніцах у беларускі была 36-я ракетка свету кітаянка Ван Сіньюй. Выніковы лік - 6:1, 6:3.

Так, Арына ў 45-ы раз за кар'еру прабілася ў 1/8 фіналу спаборніцтваў і стала аднаасобнай рэкардсменкай сярод дзеючых тэнісістак. Цяпер беларуску чакае сустрэча з Сарай Бейлек з Чэхіі.