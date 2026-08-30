Беларускі пазмагаюцца за медалі чэмпіянату свету па сучасным пяцібор'і ў Кітаі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Беларускі ў лідарах уварваліся ў вырашальную стадыю чэмпіянату свету па сучасным пяцібор'і ў Кітаі.
У першым паўфінале Марыя Гнедчык на дыстанцыю лазер-рана ішла пад 13-м нумарам, але змагла адыграць адставанне і фінішавала першай. У другім пуле выступалі Анастасія Арол і Віялета Гурэева, якія сінхронна перасеклі фінішную рысу і размясціліся на першым і другім радку выніковага пратаколу.
Медалі планетарнага форуму дзяўчаты разыграюць ужо 30 жніўня. Падтрымаць беларусак вы зможаце ў прамым эфіры на тэлеканале "Беларусь 5", пачатак у 11:35 па мінскім часе.
Нагадаем, на бягучым планетарным форуме ў скарбонцы зборнай Беларусі ўжо 2 узнагароды: золата ў жаночай эстафеце і серабро ў міксце.
Фота sb.by