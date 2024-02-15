3.78 BYN
Чым запомніўся восьмы дзень Усерасійскай спартакіяды наймацнейшых
Традыцыйна моцнымі для беларусаў зімовымі відамі спорту 15 лютага прадоўжылася спаборніцкая праграма на Спартакіядзе наймацнейшых. Але перш за ўсё беларускіх прыхільнікаў спорту парадавала вопытная ўдзельніца Алімпійскіх гульняў Марыя Шканава, якая заваявала серабро ў горных лыжах. Пакуль усе ў прадчуванні заўтрашняй біятлоннай змяшанай эстафеты з удзелам алімпійскай чэмпіёнкі Ірыны Лешчанкі і прызёра чэмпіянату свету Ганны Сола, давайце паглядзім, чым запомніўся сённяшні спаборніцкі дзень (відэа).