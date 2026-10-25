Чэмпіянат свету па барацьбе ў Астане: беларусы выступаюць пад нацыянальным сцягам
Чэмпіянат свету па спартыўнай барацьбе стартаваў у Астане яркай цырымоніяй. Зноў зборная Беларусі выступае на галоўным турніры года пад сваім нацыянальным сцягам.
Чэмпіён свету (U-23) па барацьбе Абубакар Хаслаханаў выходзіў на п'едэстал гонару са сцягам. Гэта ўжо прызабытыя адчуванні на вялікіх стартах.
"Адчуваў неверагодны гонар, што змог праславіць сваю краіну, што ўся зала і ўвесь свет слухалі гімн маёй краіны. Гэта бясцэнныя эмоцыі, якіх я жадаю ўсім спартсменам, таму што ўсе кожны дзень трэніруюцца, стараюцца, аддаюць жыццё гэтаму спорту дзеля гэтых момантаў", - падзяліўся Абубакар Хаслаханаў.
Менавіта моладзевая зборная Беларусі па барацьбе заклала аснову паўнавартаснага вяртання на сусветную арэну. У Лас-Вегасе ў беларусаў засталіся тры медалі моладзевага форуму - срэбра і золата жаночай каманды, а таксама тытул чэмпіёна Абубакара Хаслаханава.
Гэта ўсё адчувала і нацыянальная зборная Беларусі, якая рыхтавалася ў знакамітым алімпійскім комплексе "Стайкі" пад Мінскам да дарослага форуму ў Астане. Загадзя было абвешчана: зборная едзе туды ў паўнавартасным статусе (гл. відэа).