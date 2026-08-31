Хакейны турнір памяці Руслана Салея сабраў у Мінску 8 каманд
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Напярэдадні ў Мінску завяршыўся міжнародны турнір па хакеі памяці Руслана Салея. На тры дні "Алімпік-Арэна" сабрала 8 наймацнейшых каманд, якія складаліся з гульцоў 2011 года нараджэння.
Першынство мае шырокую геаграфію. Удзел у старце прынялі дружыны з Расіі, Казахстана, Славакіі, ААЭ і беларуская каманда СДЮШАР імя Руслана Салея, якая стала бронзавым прызёрам першынства.
"Турнір - гэта канцэнтрат гульняў, у якіх хлопцы становяцца больш вопытнымі і хуткімі", - адзначыў галоўны трэнер ХК СДЮШАР імя Руслана Салея Юрый Бялюк.
Золата павезла каманда з Санкт-Пецярбурга, якая ў фінале абгуляла маскоўскі "Спартак".