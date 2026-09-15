Любоў Чаркашына стала галоўным трэнерам нацыянальнай каманды Беларусі па мастацкай гімнастыцы
Вядомая беларуская гімнастка Любоў Чаркашына прызначана галоўным трэнерам нацыянальнай каманды Рэспублікі Беларусь па мастацкай гімнастыцы, паведамляе прэс-служба Мінспорту.
Чаркашына шырока вядомая ў спартыўным свеце як адна з найбольш паспяховых беларускіх гімнастак. У яе актыве - бронзавы медаль Алімпійскіх гульняў 2012 года ў Лондане, а таксама шматлікія ўзнагароды чэмпіянатаў свету і Еўропы.
На гэтай пасадзе яна змяніла Ірыну Ляпарскую, якая з 1996 года была галоўным трэнерам нацыянальнай каманды Рэспублікі Беларусь па мастацкай гімнастыцы.
З імем Ірыны Ляпарскай звязаны найбольш яркія старонкі айчыннай мастацкай гімнастыкі. За гады працы яна выхавала не адну плеяду спартсменак, якія паспяхова прадстаўлялі Беларусь на найбуйнейшых міжнародных спаборніцтвах і станавіліся прызёрамі Алімпійскіх гульняў.
Сярод вядомых выхаванак Ірыны Ляпарскай - алімпійская чэмпіёнка Марына Лобач, алімпійскія прызёры Іна Жукава, Юлія Раскіна, Любоў Чаркашына, Аліна Гарнасько і іншыя.
Фота: Мінспорту