Рубрика "Матчбол"

Чемпионат планетарного масштаба. В одиннадцати российских городах проходит главный футбольный турнир. Где в Минске посмотреть матчи в самом высоком качестве? И какое предсказание делает белорусский орел-оракул, расскажет Андрей Козлов.

Мировая культура - именно так называют футбольный чемпионат мира, который на прошлой неделе начался в России. Никогда такой турнир не был настолько близким для нашей страны. И в течение месяца мы будем следить за событиями сразу 32 лучших футбольных сборных планеты.

Еще во время первого матча на чемпионате мира в фан-зоне, которая открылась в белорусской столице, орел пробует выступить в роли предсказателя. Но значительное внимание к его персоне немного пугает птицу сделать такой важный шаг. Орел Гриша откладывает это дело на другие дни.

Чемпионат мира проходит в России, но каждый минчанин имеет возможность стать ближе к такому спортивному празднику. Сразу две фан-зоны открыты в Минске. Одна - у Дворца спорта, вторая - на берегу Свислочи возле спорткомплекса "Динамо".

Отметим, что "Беларусь 5" показывает все матчи чемпионата мира в прямом эфире. Впереди почти месяц футбола самого высокого качества.

А сейчас - футбол белорусский. Значительное явление произошло в истории нашего лучшего клуба страны в 21 веке, борисовским БАТЭ. Тренерский штаб возглавил Алексей Бага, который много лет играл в составе этой команды, а в течение последних семи - помогал сначала Виктору Гончаренко, а потом Александру Ермаковичу и Олегу Дулубу. БАТЭ под руководством Алексея Баги провел уже первый матч.

И первый матч бывшего капитана молодежной сборной, которая первой в истории нашего футбола завоевала путевку в начале нулевых, побеждает уже во главе ведущего клуба страны. Руководство желто-голубых опять решило доверить место главного тренера специалисту, который вырос и как игрок в БАТЭ, и как тренер. Такой ход себя оправдал. Против "Гомеля" борисовчане очень сильно провели матч. Счет 3:0 - мог быть и больше.

БАТЭ с начала чемпионата не покидает первое место. Тем временем летом открывается трансферное окно, и ходят слухи, что Денис Щербицкий въедет в сильный европейский чемпионат. Ответ Дениса на вопрос нашего корреспондента был очень лаконичным.

А вот в эти минуты на стадионе "Трактор" проходит встреча команд из верхней части турнирной таблицы. Минское "Динамо" и футболисты из Витебска решают между собой, кто станет вторым по итогу этого тура.

Белорусский волейбол никогда не был так близок к победе в матче за титул. Мужская белорусская команда раньше завоевала право выступить в "Финале четырех" Серебряной Евролиги, и очень сильно провела полуфинал - 3:0, значительно обыграна сборная Латвии.

А вот в финале на пути волейболистов Виктора Бекши стали сильные хорваты, и здесь именно балканцы показали всю мощь - белорусы обыграны, 3:1. Тем не менее, сборная Беларуси - вице-чемпион европейского турнира.