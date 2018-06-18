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Рубрика "Матчбол"
Чемпионат планетарного масштаба. В одиннадцати российских городах проходит главный футбольный турнир. Где в Минске посмотреть матчи в самом высоком качестве? И какое предсказание делает белорусский орел-оракул, расскажет Андрей Козлов.
Мировая культура - именно так называют футбольный чемпионат мира, который на прошлой неделе начался в России. Никогда такой турнир не был настолько близким для нашей страны. И в течение месяца мы будем следить за событиями сразу 32 лучших футбольных сборных планеты.
Еще во время первого матча на чемпионате мира в фан-зоне, которая открылась в белорусской столице, орел пробует выступить в роли предсказателя. Но значительное внимание к его персоне немного пугает птицу сделать такой важный шаг. Орел Гриша откладывает это дело на другие дни.
Чемпионат мира проходит в России, но каждый минчанин имеет возможность стать ближе к такому спортивному празднику. Сразу две фан-зоны открыты в Минске. Одна - у Дворца спорта, вторая - на берегу Свислочи возле спорткомплекса "Динамо".
Отметим, что "Беларусь 5" показывает все матчи чемпионата мира в прямом эфире. Впереди почти месяц футбола самого высокого качества.
А сейчас - футбол белорусский. Значительное явление произошло в истории нашего лучшего клуба страны в 21 веке, борисовским БАТЭ. Тренерский штаб возглавил Алексей Бага, который много лет играл в составе этой команды, а в течение последних семи - помогал сначала Виктору Гончаренко, а потом Александру Ермаковичу и Олегу Дулубу. БАТЭ под руководством Алексея Баги провел уже первый матч.
И первый матч бывшего капитана молодежной сборной, которая первой в истории нашего футбола завоевала путевку в начале нулевых, побеждает уже во главе ведущего клуба страны. Руководство желто-голубых опять решило доверить место главного тренера специалисту, который вырос и как игрок в БАТЭ, и как тренер. Такой ход себя оправдал. Против "Гомеля" борисовчане очень сильно провели матч. Счет 3:0 - мог быть и больше.
БАТЭ с начала чемпионата не покидает первое место. Тем временем летом открывается трансферное окно, и ходят слухи, что Денис Щербицкий въедет в сильный европейский чемпионат. Ответ Дениса на вопрос нашего корреспондента был очень лаконичным.
А вот в эти минуты на стадионе "Трактор" проходит встреча команд из верхней части турнирной таблицы. Минское "Динамо" и футболисты из Витебска решают между собой, кто станет вторым по итогу этого тура.
Белорусский волейбол никогда не был так близок к победе в матче за титул. Мужская белорусская команда раньше завоевала право выступить в "Финале четырех" Серебряной Евролиги, и очень сильно провела полуфинал - 3:0, значительно обыграна сборная Латвии.
А вот в финале на пути волейболистов Виктора Бекши стали сильные хорваты, и здесь именно балканцы показали всю мощь - белорусы обыграны, 3:1. Тем не менее, сборная Беларуси - вице-чемпион европейского турнира.
Волейбол на время уступает место другим видам спорта. Например, очень значительное явление произойдет на восстановленном стадионе "Динамо", который после реконструкции начал новый этап истории. На легкоатлетические соревнования приедут даже лучшие спортсмены Европы, также белорусы Иван Тихон, Алина Талай и Татьяна Холодович. А равно через год на "Динамо" состоится открытие ІІ Европейских игр.
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