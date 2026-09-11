Сістэму VAR у Беларусі ўпершыню апрабуюць на чэмпіянаце краіны па футболе

У чэмпіянаце Беларусі па футболе афіцыйна запускаюць сістэму VAR.

Адзін з ключавых эпізодаў у гульні 21-га тура Вышэйшай лігі: форвард ФК "МЛ Віцебск" Дыябатэ ўпаў у штрафной плошчы мінскага "Дынама". Галоўны суддзя Віктар Шымусік пенальці не прызначыў. А вось паўторы пераканалі: фол быў.

Сістэма VAR і патрэбная якраз для таго, каб мінімізаваць такія памылкі.

Падчас матча ў спецаўтамабілі будуць знаходзіцца тры чалавекі - суддзя відэапаўтору, яго асістэнт і аператар. Таксама плануецца, што пасля прагляду эпізоду галоўны арбітр будзе ў мікрафон аб'яўляць сваё рашэнне на ўвесь стадыён, як гэта робяць, напрыклад, у расійскай Прэм'ер-лізе.

Сістэму VAR упершыню выпрабуюць у чэмпіянаце Беларусі па футболе на матчы паміж мінскім і брэсцкім "Дынама". Гульня пройдзе ў нядзелю, 13 верасня, на полі Нацыянальнага футбольнага стадыёна. Пачатак у 20:10.