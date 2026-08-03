Спорт мае вялікую аб'яднаўчую сілу, вось толькі апошнім часам гэтую сілу ператварылі ў інструмент палітычнага націску на непажаданых, а зараз і карупцыя квітнее ў высокіх спартыўных структурах.

Зараз узмацняецца сусветны націск на кіраўніка ФІФА Джані Інфанціна пасля яго дзеянняў падчас чэмпіянату свету па футболе. Мала таго, што галоўную футбольную арганізацыю літаральна зняволіў офіс прэзідэнта ЗША, Інфанціна быў блізкі і да таго, каб прадаць тэлеправы чэмпіянату свету прыватным кампаніям.

Пачатак гісторыі, якая развіваецца ў сусветным футболе ўжо на працягу трох тыдняў, быў такім: іспанцы ўзнялі над галавой Кубак чэмпіёнаў свету, побач знаходзіўся прэзідэнт ЗША Дональд Трамп, што супярэчыць пратаколу, а ля яго як дварэцкі бегаў кіраўнік ФІФА Джані Інфанціна. Праз гадзіну пасля фіналу чэмпіянату свету ён сказаў наступнае: "Гэта лепшы чэмпіянат свету ў гісторыі з улікам мінулага і сучаснасці. Акрамя таго, ён рыхтуе нас да будучыні. Я ўяўляў, што турнір будзе вялікім, але не настолькі. Не такога маштабу, не з такой атмасферай, святам і энергіяй. Ва ўсім свеце пануе шчасце!"

Гэтыя словы Інфанціна падобныя на трызненне, бо яго гульня ў палітыку і жаданне служыць Трампу давялі да таго, што ўвесь футбольны свет адварочваецца ад яго. Інфанціна ўжо адкрыта ваюе з еўрапейскім футболам, які заўсёды быў рухавіком гульні № 1.

УЕФА асабліва раз'юшыў план Інфанціна стварыць для арганізацыі чэмпіянатаў свету асобную кампанію і прадаць яе акцыі пры падтрымцы блізкага кола Дональда Трампа. Такі інсайд аднаго аўтарытэтнага выдання выклікаў вельмі рэзкую пазіцыю УЕФА.

Калі б гэта было толькі чуткай, офіс Аляксандэра Чэферына наўрад ці б так адрэагаваў на гэта ў публічным полі: "ФІФА не можа працягваць выкарыстоўваць наш спорт для ўзбагачэння сябе і сваіх сяброў. Мы можам развіваць гульню правільна. Настаў час надаць прыярытэтную ўвагу асацыяцыям, клубам, лігам, гульцам і балельшчыкам".

УЕФА можна толькі сказаць брава за выразную пазіцыю - у сусветным футболе няма месца карупцыі. Усе краіны еўрапейскага футбола гатовыя аб'явіць імпічмент Джанні.

Згодна тым жа ісайдам, Інфанціна прапанаваў краінам - членам арганізацыі фінансавую падтрымку ў 40 млн долараў кожнай пры ўмове адабрэння здзелкі па продажы знешнім інвестарам часткі правоў на чэмпіянат свету.

Вайна ФІФА і УЕФА набірае абароты. Некалі клерк, які праводзіў жараб'ёўкі самых нізкіх стадый еўракубкаў, уявіў, што ён кіруе светам.