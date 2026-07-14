Спаборніцтвы па пляжным валейболе "Кубак Перамогі" зноў пройдуць у Мінску ў верасні
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Зоркі сусветнага пляжнага і класічнага валейбола зноў з'едуцца ў Мінск у верасні. Упершыню такое буйное свята спорту адбылося ў 2025-м на спецыяльна пабудаванай арэне каля Палаца спорту, і на працягу ўсіх дзён трыбуны збіралі аншлаг. У 2026 годзе арганізатары яшчэ рыхтуюць шэраг сюрпрызаў.
У Кубку Перамогі прымалі ўдзел прызёры алімпіяд і чэмпіянатаў свету, а таксама зоркі беларускага валейбола, якія выступаюць за замежныя клубы.