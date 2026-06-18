3.80 BYN
2.79 BYN
3.20 BYN
У жаночым чэмпіянаце Беларусі па хакеі на траве 20 чэрвеня можа вызначыцца чэмпіён
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У жаночым чэмпіянаце Беларусі па хакеі на траве 20 чэрвеня, магчыма, вызначыцца чэмпіён, калі, вядома, "Вікторыя" не скароціць адставанне ў ліку ў вырашальным супрацьстаянні з "Мінскам".
Першыя дзве сустрэчы засталіся за сталічнымі хакеісткамі, а фінал, нагадаем, падоўжыцца да трох перамог адной з каманд.
Сённяшні паядынак пройдзе ў Смалявічах і стартуе апоўдні. У прамым эфіры матч пакажа "Беларусь 5". Пачатак у 11:55. Нагадаем, Мінск з'яўляецца дзеючым уладальнікам трафея, а "Вікторыя" - сярэбраным прызёрам. Паралельна ў спрэчцы за бронзу сёння ў трэцім матчы сустрэнуцца "Тэкстыльшчык" і "Рытм".