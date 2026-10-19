Жаночая зборная Беларусі заваявала два медалі на чэмпіянаце свету-U23 па барацьбе

Жаночая зборная Беларусі гучна заявіла пра сябе на маладзёжным чэмпіянаце свету. Беларускія дзяўчаты з планетарнага форуму ў Лас-Вегасе прывезлі два медалі.

Віцэ-чэмпіёнкай турніру ў новай для сябе алімпійскай вагавой катэгорыі стала Ксенія Цярэня. Пазней трыумф на дыване атрымала Арына Дземчанка, якая ўзяла залатую ўзнагароду старту. Асобна падкрэслім, гэты медаль вышэйшай пробы для жаночай каманды краіны на планетарным старце стаў першым у гісторыі.

Дапоўнім, яшчэ адну ўзнагароду вышэйшай пробы на маладзёжным чэмпіянаце свету заваяваў прадстаўнік грэка-рымскага стылю - Абубакар Хаслаханаў. Ужо 24 кастрычніка чакаецца дарослы планетарны форум, які прыме Астана.