Трамп стане 47-м прэзідэнтам ЗША

"Show Must Go On", - сказаў Трамп і ператварыўся ў амерыканскага прэзідэнта. Ужо менш як праз гадзіну 45-ты кіраўнік Белага дома трансфармуецца ў 47-га. Прычым чарга тых, хто вельмі прагне трапіць на гэта шоу - інаўгурацыю - расцягнулася ўжо больш як на кіламетр.