3.72 BYN
2.91 BYN
3.44 BYN
5 новых кооперационных проектов: Гоар Барсегян рассказала об успехах ЕАЭС в 2025 году
Член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян в "Актуальном интервью" подвела итоги уходящего года для Евразийского экономического союза (ЕАЭС), отметив положительную динамику в промышленности и кооперации.
"В целом, 2025 год был довольно активным, положительным и в рамках ЕАЭС, и в каждом государстве-члене. Промышленный рост зарегистрирован во всех государствах-членах. С января по сентябрь 2025 года объем промышленного производства стран Союза увеличился на 1 % по сравнению с аналогичным периодом 2024 года", - заявила Гоар Барсегян.
Особо она выделила успехи обрабатывающей отрасли. "Обрабатывающая промышленность тоже характеризовалась высоким ростом - до 3 %. Как я отметила, во всех странах тоже по отдельности зафиксирован большой рост", - добавила министр ЕЭК.
Положительные тенденции наблюдаются и в торговле. "Объем взаимной торговли промышленной продукцией в рамках Союза вырос до 4 %. Экспорт промышленных товаров на рынок третьих стран вырос на порядка 13 %. Поставки кооперационных товаров в рамках Союза выросли до 4 %", - отметила она.
Гоар Барсегян:
"Отмечу, что главным положительным результатом в рамках уже уходящего года является увеличение заявок и кооперационных проектов, одобренных в рамках механизма финкооперации. Не один раз об этом говорили, начиная с запуска механизма. В 2025 году у нас одобрены в целом будут порядка пяти проектов".
"Это довольно хороший результат, на мой взгляд. И самое главное, в 2025 году в рамках механизма задействованы все государства-члены Союза. А это тоже говорит о том, что, несмотря на разные объемы производства и разный уровень развития промышленности государств-членов, у нас в целом развивается это направление", - заключила она.