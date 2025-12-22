5 новых кооперационных проектов: Гоар Барсегян рассказала об успехах ЕАЭС в 2025 году

Фото: sb.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9e205028-948c-44d8-ab48-ddc295929923/conversions/fab2d08a-f681-4b01-ab86-bed83a23f926-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9e205028-948c-44d8-ab48-ddc295929923/conversions/fab2d08a-f681-4b01-ab86-bed83a23f926-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9e205028-948c-44d8-ab48-ddc295929923/conversions/fab2d08a-f681-4b01-ab86-bed83a23f926-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9e205028-948c-44d8-ab48-ddc295929923/conversions/fab2d08a-f681-4b01-ab86-bed83a23f926-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: sb.by

Член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян в "Актуальном интервью" подвела итоги уходящего года для Евразийского экономического союза (ЕАЭС), отметив положительную динамику в промышленности и кооперации.

"В целом, 2025 год был довольно активным, положительным и в рамках ЕАЭС, и в каждом государстве-члене. Промышленный рост зарегистрирован во всех государствах-членах. С января по сентябрь 2025 года объем промышленного производства стран Союза увеличился на 1 % по сравнению с аналогичным периодом 2024 года", - заявила Гоар Барсегян.

Особо она выделила успехи обрабатывающей отрасли. "Обрабатывающая промышленность тоже характеризовалась высоким ростом - до 3 %. Как я отметила, во всех странах тоже по отдельности зафиксирован большой рост", - добавила министр ЕЭК.

Положительные тенденции наблюдаются и в торговле. "Объем взаимной торговли промышленной продукцией в рамках Союза вырос до 4 %. Экспорт промышленных товаров на рынок третьих стран вырос на порядка 13 %. Поставки кооперационных товаров в рамках Союза выросли до 4 %", - отметила она.

Гоар Барсегян:

"Отмечу, что главным положительным результатом в рамках уже уходящего года является увеличение заявок и кооперационных проектов, одобренных в рамках механизма финкооперации. Не один раз об этом говорили, начиная с запуска механизма. В 2025 году у нас одобрены в целом будут порядка пяти проектов".