3.72 BYN
2.91 BYN
3.44 BYN
Доля отечественной продукции в ЕАЭС увеличилась до 80 %
Член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян в "Актуальном интервью" рассказала об успехах в работе по снижению импортозависимости в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), отметив значительный прогресс за последние годы.
"Начиная с 2020 по 2024-2025 годы у нас в целом объем производства и поставок промышленности увеличился почти вдвое. Это говорит о том, что нам совместными усилиями удалось в рамках снижение импортозависимости достичь хороших результатов. Доля продукции, производимой в государствах-членах для национальных рынков, увеличилась до 80 %. Это, на мой взгляд, хорошая цифра, которая говорит о том, что мы двигаемся по правильному пути, по импортонезависимости", - заявила Гоар Барсегян.
При этом она отметила сохраняющуюся зависимость в отдельных отраслях: "Легкая промышленность, фармацевтическая отрасль, железнодорожное машиностроение, авиастроение, судостроение. Все эти вопросы находятся под пристальным вниманием, в первую очередь, блока по промышленности".
Хорошим инструментом в рамках данной работы является карта индустриализации, над актуализацией и обновлением которой в 2025 году была проведена масштабная работа. Благодаря вот этой работе количество крупных проектов у нас увеличилось до 300. Ранее было порядка 120.
"Карта индустриализации состоит из трех важных разделов. Первый - информация о крупных реализуемых и запланированных проектах в государствах-членах. Второй - это технологические направления и возможности каждого государства-члена, все те направления, проекты, предприятия, которые более гибкие к взаимной работе по части импортонезависимости. И третий раздел - это информация о готовой продукции в государствах-членах, чтобы у наших предпринимателей и государств-членов была возможность получить информацию друг о друге для кооперации", - пояснила Гоар Барсегян.