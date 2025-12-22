Доля отечественной продукции в ЕАЭС увеличилась до 80 %

Член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян в "Актуальном интервью" рассказала об успехах в работе по снижению импортозависимости в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), отметив значительный прогресс за последние годы.

"Начиная с 2020 по 2024-2025 годы у нас в целом объем производства и поставок промышленности увеличился почти вдвое. Это говорит о том, что нам совместными усилиями удалось в рамках снижение импортозависимости достичь хороших результатов. Доля продукции, производимой в государствах-членах для национальных рынков, увеличилась до 80 %. Это, на мой взгляд, хорошая цифра, которая говорит о том, что мы двигаемся по правильному пути, по импортонезависимости", - заявила Гоар Барсегян.

При этом она отметила сохраняющуюся зависимость в отдельных отраслях: "Легкая промышленность, фармацевтическая отрасль, железнодорожное машиностроение, авиастроение, судостроение. Все эти вопросы находятся под пристальным вниманием, в первую очередь, блока по промышленности".

Хорошим инструментом в рамках данной работы является карта индустриализации, над актуализацией и обновлением которой в 2025 году была проведена масштабная работа. Благодаря вот этой работе количество крупных проектов у нас увеличилось до 300. Ранее было порядка 120. Гоар Барсегян