Беларусь заняла 2-е место по уровню зарплат в ЕАЭС
Внешняя торговля ЕАЭС со странами вне союза за 2025 год выросла на треть. Общий объем сельхозпроизводства - на 56 %. Об этом 29 мая говорят в Астане на Евразийском экономическом форуме и подводят итоги развития интеграции в разных сферах, а также определяют точки роста.
Беларусь заняла 2-е место в зарплатном рейтинге стран Евразийского экономического союза. ЕЭК представила данные за 2025 год.
По расчетам, среднемесячная номинальная зарплата в стране достигла 877 долларов в эквиваленте. Опережает только Россия с показателем в 1220 долларов. Позади остались Казахстан, Армения и Кыргызстан.
Эксперты подчеркивают: заработные платы выросли во всех странах союза, однако именно Беларусь продемонстрировала одни из самых высоких темпов роста реальных доходов населения.
Зарплатный рейтинг стран ЕАЭС по итогам 2025 года:
- Россия - 1220 долларов
- Беларусь - 877 долларов
- Казахстан - 847 долларов
- Армения - 783 долларов
- Кыргызстан - 508 долларов
Говорили и про логистику: страны-участницы создают бесшовные транспортные коридоры и комфортную логистику для доставки грузов.
С февраля 2026 года заработало соглашение о навигационных пломбах. На форуме подвели промежуточные итоги: что сделано, какой получили эффект. С середины февраля 40 тыс. перевозок прошли под пломбы. Еще подсчитано, насколько сокращено время на таможенное оформление - примерно на 15-20 %.
На форуме обсуждали будущее интеграции, ключевые проекты для концентрации внимания, а также перспективы развития энергетики.
"У нас в союзе хорошая сырьевая база: есть металлы, дерево, энергетические ресурсы. Но перейти к чему-то более сложному - это как раз задача, которую необходимо решать в том числе с помощью механизмов, вводившихся в рамках союза. Что более сложное можно реально делать, если посмотреть на промышленную структуру в Евразийском экономическом союзе? Первое - это различные компоненты для машиностроения, например подшипники, станки с ЧПУ или другие виды оборудования, пусть и не самых сложных: тем не менее с чего-то надо начинать и что-то развивать. Что еще можно рассматривать? Различные сервисные продукты - это действительно та область, которая у нас хорошо развита. Мы можем поставлять различное программное обеспечение под конкретные сложные продукты, и оно будет работать. В этом есть компетенции как минимум у Республики Беларусь и у Российской Федерации точно", - рассказал руководитель Центра экономической интеграции Министерства экономического развития России Никита Пыжиков.
Арзыбек Кожошев, министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК:
"Мы очень динамично двигаемся в вопросах формирования общего электроэнергетического рынка. Сегодня отмечается высокая готовность документов, которые уже согласовываются со всеми странами. По нашему плану с 1 января 2027 года мы будем вести торговлю через уполномоченные органы, а с 1 января 2029 года перейдем к полноформатной рыночной системе - биржевым торгам".
В целом основная часть деловой программы Евразийского экономического форума завершена. У каждой делегации уже проходят двусторонние встречи, потому что приехать на форум - это значит и провести переговоры с коллегами из других стран "пятерки".
Нынешний Евразийский экономический форум в Астане освещали 300 журналистов из разных стран.