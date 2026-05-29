Беларусь заняла 2-е место по уровню зарплат в ЕАЭС

Внешняя торговля ЕАЭС со странами вне союза за 2025 год выросла на треть. Общий объем сельхозпроизводства - на 56 %. Об этом 29 мая говорят в Астане на Евразийском экономическом форуме и подводят итоги развития интеграции в разных сферах, а также определяют точки роста.

Беларусь заняла 2-е место в зарплатном рейтинге стран Евразийского экономического союза. ЕЭК представила данные за 2025 год.

По расчетам, среднемесячная номинальная зарплата в стране достигла 877 долларов в эквиваленте. Опережает только Россия с показателем в 1220 долларов. Позади остались Казахстан, Армения и Кыргызстан.

Эксперты подчеркивают: заработные платы выросли во всех странах союза, однако именно Беларусь продемонстрировала одни из самых высоких темпов роста реальных доходов населения.

Зарплатный рейтинг стран ЕАЭС по итогам 2025 года:

Россия - 1220 долларов

Беларусь - 877 долларов

Казахстан - 847 долларов

Армения - 783 долларов

Кыргызстан - 508 долларов

Говорили и про логистику: страны-участницы создают бесшовные транспортные коридоры и комфортную логистику для доставки грузов.

С февраля 2026 года заработало соглашение о навигационных пломбах. На форуме подвели промежуточные итоги: что сделано, какой получили эффект. С середины февраля 40 тыс. перевозок прошли под пломбы. Еще подсчитано, насколько сокращено время на таможенное оформление - примерно на 15-20 %.

На форуме обсуждали будущее интеграции, ключевые проекты для концентрации внимания, а также перспективы развития энергетики.

"У нас в союзе хорошая сырьевая база: есть металлы, дерево, энергетические ресурсы. Но перейти к чему-то более сложному - это как раз задача, которую необходимо решать в том числе с помощью механизмов, вводившихся в рамках союза. Что более сложное можно реально делать, если посмотреть на промышленную структуру в Евразийском экономическом союзе? Первое - это различные компоненты для машиностроения, например подшипники, станки с ЧПУ или другие виды оборудования, пусть и не самых сложных: тем не менее с чего-то надо начинать и что-то развивать. Что еще можно рассматривать? Различные сервисные продукты - это действительно та область, которая у нас хорошо развита. Мы можем поставлять различное программное обеспечение под конкретные сложные продукты, и оно будет работать. В этом есть компетенции как минимум у Республики Беларусь и у Российской Федерации точно", - рассказал руководитель Центра экономической интеграции Министерства экономического развития России Никита Пыжиков.

руководитель Центра экономической интеграции Министерства экономического развития России Никита Пыжиков news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4417d83f-d0c1-45d8-b826-42caee302854/conversions/9263ac98-ec9d-43ec-b81c-43855504e441-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4417d83f-d0c1-45d8-b826-42caee302854/conversions/9263ac98-ec9d-43ec-b81c-43855504e441-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4417d83f-d0c1-45d8-b826-42caee302854/conversions/9263ac98-ec9d-43ec-b81c-43855504e441-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4417d83f-d0c1-45d8-b826-42caee302854/conversions/9263ac98-ec9d-43ec-b81c-43855504e441-xl-___webp_1920.webp 1920w

Арзыбек Кожошев, министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК:

"Мы очень динамично двигаемся в вопросах формирования общего электроэнергетического рынка. Сегодня отмечается высокая готовность документов, которые уже согласовываются со всеми странами. По нашему плану с 1 января 2027 года мы будем вести торговлю через уполномоченные органы, а с 1 января 2029 года перейдем к полноформатной рыночной системе - биржевым торгам".

Арзыбек Кожошев, министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9d6dbca8-56a9-4280-87df-c0278a8e1ccd/conversions/47910b49-f93f-45b3-a137-320fcf910139-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9d6dbca8-56a9-4280-87df-c0278a8e1ccd/conversions/47910b49-f93f-45b3-a137-320fcf910139-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9d6dbca8-56a9-4280-87df-c0278a8e1ccd/conversions/47910b49-f93f-45b3-a137-320fcf910139-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9d6dbca8-56a9-4280-87df-c0278a8e1ccd/conversions/47910b49-f93f-45b3-a137-320fcf910139-xl-___webp_1920.webp 1920w

В целом основная часть деловой программы Евразийского экономического форума завершена. У каждой делегации уже проходят двусторонние встречи, потому что приехать на форум - это значит и провести переговоры с коллегами из других стран "пятерки".