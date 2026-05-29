Биткоин выпал из топ-10 активов по капитализации

Биткоин больше не входит в топ-10 активов с самой большой капитализацией. Накануне главная криптовалюта опустилась всего-то на 13-е место с капитализацией в 1,46 трлн долларов.

С 2024 года биткоин уверенно держался в топ-10. Тогда же в ноябре он даже обошел по капитализации серебро и национальную нефтяную компанию Саудовской Аравии, заняв 7-ю строчку. Сейчас серебро удерживает 5-е место, Saudi Aramco замыкает топ-10.

В июле 2025 года биткоин и вовсе достиг рыночной капитализации почти в 2,4 трлн долларов, оказавшись на 6-м месте среди всех глобальных активов на тот момент.

Правда, с начала 2026 года его позиции колебались: он то выпадал из топ-10, то снова возвращался на 10-ю строчку.