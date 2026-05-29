Рост внешней торговли на треть и продовольственная безопасность: чем гордится ЕАЭС за 12 лет

Энергетика и новые приоритетные отрасли для развития интеграции - об этом говорят в Астане на Евразийском экономическом форуме. Сегодня второй день заседаний тематических секций.

Евразийский экономический форум продолжает свою работу даже в праздник - День Евразийского экономического союза. Именно 29 мая 2014 года был подписан Договор о ЕАЭС.

За эти 12 лет сделано немало. Главное - создана эффективная интеграционная модель, которая в своем развитии учитывает все мировые тенденции.

Совокупный объем ВВП всех стран "пятерки" составляет 3 трлн долларов. Объем внешней торговли с третьими странами за 2025 год вырос на треть, но объем сельхозпроизводства внутри союза составил плюс 56 %, а это продовольственная безопасность стран-участниц.

В союзе уже приняты главные программные документы по развитию интеграции до 2030 и 2045 годов. Их ключевая задача - сохранить торговые потоки и создавать новые кооперационные цепочки, сделав акцент именно на приоритетных отраслях.

Что обсуждают на площадке 29 мая? Одна из секций посвящена как раз-таки перспективам развития интеграции и вызовам, с которыми она может столкнуться сегодня или через несколько лет.

Максим Ермолович, министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК:

"Сегодня на первом месте - вопросы технического регулирования. Очень много обращений поступает по защите рынка, барьерам, препятствиям на рынке, то есть бизнес интересует в данной сфере в первую очередь действия государственных органов, направленные на ограничение конкуренции. И это важный сигнал к тому, что нам надо опять возвращаться к вопросам снятия барьеров: проводить профилактику для поддержки конкуренции, предоставлять национальные режимы для поставщиков из стран союза. Эта тема всегда сохраняет свою актуальность. Бизнес интересует бесшовная торговля, свободное движение товаров внутри союза".

Максим Ермолович, министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК