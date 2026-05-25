В Гродно зацвели необычные красные каштаны

Необычные краски этой весной можно увидеть в Гродно. На улице Советских пограничников зацвели редкие для Беларуси красные каштаны. Деревья сразу привлекли внимание горожан яркими соцветиями и насыщенной зеленью листвы.

Елена Дорошкевич, завкафедрой ботаники и физиологии растений Гродненского государственного аграрного университета:

"Каштан, который зацвел красным цветом, получен был в Германии как гибрид каштана конского обыкновенного и каштана "павия". Цветение достаточно продолжительное, начинается с апреля и до июня. Обладает устойчивостью, выдерживает 30-градусные заморозки, кроме того, он устойчив к болезням и вредителям. Минирующая моль, которая часто поражает наш каштан обыкновенный, его обходит стороной".