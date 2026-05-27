28 мая в Минске состоится финал фестиваля-конкурса "Мельница моды - 2026"

28 мая "Мельница моды - 2026" закружит в гала-шоу. В Минске состоится финал республиканского фестиваля-конкурса. Концерт объединит дизайнеров, моделей, фотографов и стилистов со всей страны.

Для зрителей представлены 63 коллекции от 85 отечественных кутюрье. Вне подиума гостей ждет визуальная поэзия: 14 фотопроектов, воспевающих белорусскую женщину. Выбирать победителей будут как белорусское жюри, так и международные эксперты.

"В "Мельнице моды" большой состав - более 25 профессиональных судей из разных сфер fashion-индустрии и креативных направлений. В числе международных экспертов к нам приехали представители благотворительного фонда Татьяны Михалковой "Русский силуэт" из Москвы, эксперты Kazakhstan Fashion Week, Московской недели моды, а также специалисты из Санкт-Петербурга - крупнейшей площадки профессиональной моды. Более 15 человек прибыли в Беларусь специально, чтобы оценить работы наших дизайнеров, пригласить лучших к себе на стажировки и дать им возможность представить республику на международном уровне", - рассказал руководитель проекта "Мельница моды", начальник отдела моды и дизайна Национального центра художественного творчества детей и молодежи Игорь Иванов.

руководитель проекта "Мельница моды", начальник отдела моды и дизайна Национального центра художественного творчества детей и молодежи Игорь Иванов

"Жюри непросто, но, я думаю, всем непросто - сейчас такие времена, что нужно собраться и делать дело. Столько новых имен, талантливой молодежи из разных уголков Беларуси - меня всегда это восхищало! Из разных профессиональных учебных заведений (их 30 с лишним): и колледжи, и школы, и самоучки - все участвуют в этом празднике", - поделилась руководитель Благотворительного фонда "Русский силуэт" Татьяна Михалкова.

руководитель Благотворительного фонда "Русский силуэт" Татьяна Михалкова

"Коллекция одежды называется "Карэнні" с белорусскими мотивами. Отталкивается от самих корней, от чего-то прошлого, земли, ведь корни - это что-то устойчивое. Берутся наши белорусские материалы - это лен и кожа. Ни у кого нет похожей коллекции, настолько разнообразно все и индивидуально, что ни с чем не сравнить", - отметила финалистка республиканского фестиваля-конкурса "Мельница моды - 2026" Ксения Лаврененко.

финалистка республиканского фестиваля-конкурса "Мельница моды - 2026" Ксения Лаврененко