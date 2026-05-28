29 мая пройдет вручение наград премии "Телевершина"

Уже 29 мая пройдет главное телевизионное событие Беларуси - торжественная церемония вручения наград премии "Телевершина".

В 2026 году главную медиапремию посвятили юбилею белорусского телевидения - 70 лет в эфире. Исторический контекст определит и драматургию церемонии награждения.

Гостей ждут уникальные музыкальные и хореографические номера-реконструкции. Со сцены прозвучат легендарные композиции, которые сопровождали главные эфиры эпохи.

По регламенту премия вручается 1 раз в 2 года: нынешний конкурс оценивает лучшие телепроекты страны за 2024-2025 годы.

В этот раз будет и новая номинация - жюри выберет "Лучший документальный телевизионный проект, посвященный 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне".