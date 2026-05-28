29 мая пройдет вручение наград премии "Телевершина"
Уже 29 мая пройдет главное телевизионное событие Беларуси - торжественная церемония вручения наград премии "Телевершина".
В 2026 году главную медиапремию посвятили юбилею белорусского телевидения - 70 лет в эфире. Исторический контекст определит и драматургию церемонии награждения.
Гостей ждут уникальные музыкальные и хореографические номера-реконструкции. Со сцены прозвучат легендарные композиции, которые сопровождали главные эфиры эпохи.
По регламенту премия вручается 1 раз в 2 года: нынешний конкурс оценивает лучшие телепроекты страны за 2024-2025 годы.
В этот раз будет и новая номинация - жюри выберет "Лучший документальный телевизионный проект, посвященный 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне".
Традиционно широко представлены на конкурсе и флагманские проекты Белтелерадиокомпании. Имена триумфаторов станут известны 29 мая, а телетрансляцию зрители смогут посмотреть 30 мая.