В Белгосфилармонии прозвучала музыкальная программа "В ожидании любви"

Бессмертные шедевры мирового наследия и современные композиции. 27 мая музыкальная программа "В ожидании любви" прозвучала в Белгосфилармонии. В афише вечера - музыка в стиле кроссовер.

Не обошлось и без премьер: специально для концерта симфонический оркестр Белтелерадиокомпании подготовил новые произведения - это композиция Danzon № 2, а также "Танец феи Драже" из балета "Щелкунчик" в стиле сальса.

Королевой вечера стала скрипачка-виртуоз Маймуна, а место у дирижерского штурвала занял Виктор Бабарикин.

Виктор Бабарикин, дирижер, заслуженный артист Беларуси:

"Приятно, что публика любит нашу программу. Этот концерт - проект на перспективу, мы планируем и дальше развивать сотрудничество с оркестром. У Маймуны много идей. Это не просто исполнение симфоджаза в филармонии: электроинструменты звучат достаточно громко, и нам важно идеально сбалансировать звук, чтобы зрителю было комфортно".

"Я давно выступаю как солистка, и с Виктором Владимировичем у нас это уже второй совместный проект. Получаю огромное удовольствие от работы! С ним очень комфортно: мы обмениваемся творческой энергией, тонко чувствуем друг друга. Конечно, это большая ответственность, но в то же время - колоссальная радость", - рассказала скрипачка Маймуна.

Маймуна известна своей игрой в стиле Classical Crossover, который сочетает в себе современное звучание и классические произведения. Музыкальную карьеру солистки во многом закалила серьезная академическая и государственная школа. Ранее исполнительница являлась первой скрипкой Президентского оркестра Беларуси, работая на самых масштабных площадках страны.

