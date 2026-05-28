3.85 BYN
2.77 BYN
3.23 BYN
В Белгосфилармонии прозвучала музыкальная программа "В ожидании любви"
Бессмертные шедевры мирового наследия и современные композиции. 27 мая музыкальная программа "В ожидании любви" прозвучала в Белгосфилармонии. В афише вечера - музыка в стиле кроссовер.
Не обошлось и без премьер: специально для концерта симфонический оркестр Белтелерадиокомпании подготовил новые произведения - это композиция Danzon № 2, а также "Танец феи Драже" из балета "Щелкунчик" в стиле сальса.
Королевой вечера стала скрипачка-виртуоз Маймуна, а место у дирижерского штурвала занял Виктор Бабарикин.
Виктор Бабарикин, дирижер, заслуженный артист Беларуси:
"Приятно, что публика любит нашу программу. Этот концерт - проект на перспективу, мы планируем и дальше развивать сотрудничество с оркестром. У Маймуны много идей. Это не просто исполнение симфоджаза в филармонии: электроинструменты звучат достаточно громко, и нам важно идеально сбалансировать звук, чтобы зрителю было комфортно".
"Я давно выступаю как солистка, и с Виктором Владимировичем у нас это уже второй совместный проект. Получаю огромное удовольствие от работы! С ним очень комфортно: мы обмениваемся творческой энергией, тонко чувствуем друг друга. Конечно, это большая ответственность, но в то же время - колоссальная радость", - рассказала скрипачка Маймуна.
Маймуна известна своей игрой в стиле Classical Crossover, который сочетает в себе современное звучание и классические произведения. Музыкальную карьеру солистки во многом закалила серьезная академическая и государственная школа. Ранее исполнительница являлась первой скрипкой Президентского оркестра Беларуси, работая на самых масштабных площадках страны.