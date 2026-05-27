В Национальной библиотеке представили 1-ю серию изданий "Лауреаты Национальной литературной премии"

В Национальной библиотеке Беларуси презентовали первую серию изданий "Лауреаты Национальной литературной премии". Всего представлено 12 свежих изданий творчества 19 авторов.

Среди них - стихи и проза Владимира Гавриловича, Владимира Мозго и Виктора Кунцевича. Также на полках - фантастический роман Влады Ольховской, детектив Алеси Кузнецовой и другие.

Денис Езерский, замминистра информации Беларуси:

"Мы в этом году посмотрели на количество лауреатов национальной литературной премии с 2015 года и помимо поддержки, торжественного вручения диплома на сцене, мы для себя пришли к выводу, что произведения, которые эти люди пишут, надо закреплять книгой. Поэтому родилась эта серия - проект Министерства информации в рамках социально значимой литературы".

Каждую осень экспертная комиссия выбирает лучших в семи литературных номинациях. Главная интрига 2026 года разрешится в первые выходные сентября в День белорусской письменности в Костюковичах.

