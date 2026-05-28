Во Дворце ветеранов разместили лучшие работы детского конкурса "Нам мир завещано беречь"

Лучшие работы республиканского конкурса детского рисунка "Нам мир завещано беречь" разместили во Дворце ветеранов. Здесь же назвали имена победителей.

Из 4 тыс. заявок в финал вышли более 60 рисунков. Все они отражают детский взгляд на трагедию и героизм Великой Отечественной войны. В экспозиции представлены живопись, графика и работы в смешанной технике.

Иван Гордейчик, председатель Белорусского общественного объединения ветеранов:

"С каждым годом число участников конкурса растет. В своих рисунках дети показывают то, как они видят и понимают войну. Хочется выразить самые искренние слова благодарности педагогам и родителям, которые рассказывают подрастающему поколению о тех событиях и прививают уважение к истории".

Иван Гордейчик, председатель Белорусского общественного объединения ветеранов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/658487c6-53b9-4c11-8c5d-8dce2be88e8d/conversions/bcd4ba20-3fcb-4ac4-b9ed-e3ee0675ce98-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/658487c6-53b9-4c11-8c5d-8dce2be88e8d/conversions/bcd4ba20-3fcb-4ac4-b9ed-e3ee0675ce98-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/658487c6-53b9-4c11-8c5d-8dce2be88e8d/conversions/bcd4ba20-3fcb-4ac4-b9ed-e3ee0675ce98-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/658487c6-53b9-4c11-8c5d-8dce2be88e8d/conversions/bcd4ba20-3fcb-4ac4-b9ed-e3ee0675ce98-xl-___webp_1920.webp 1920w