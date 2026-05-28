29 мая МТЗ отмечает свое 80-летие

29 мая Минскому тракторному заводу исполняется 80 лет. Техника МТЗ незаменима не только на полях, но и, к примеру, в жилищно-коммунальном хозяйстве, а еще экспортируют продукцию завода в 60 стран мира.

Трудовой коллектив всего холдинга составляет 16 тыс. человек как население целого города. Он входит в десятку мировых лидеров сельхозмашиностроения.

Свое 80-летие Минский тракторный завод встречает под хештегом "Движение вперед - от 50 до 500!".

Самый большой и инновационный трактор имеет мощность 542 лошадиные силы. Сейчас опытные образцы машины-великана тестируют на полях страны, в том числе и Минской области.

Алексей Жук, первый заместитель главного конструктора ОАО "МТЗ":

"Все основные компоненты данного трактора произвели в Беларуси. Большую часть - на МТЗ. Это полностью наша разработка, которая включает в себя инновационную трансмиссию. В тракторе есть все разработки электроники для механизаторов: системы точного земледелия, автовождение, что значительно повышает эффективность использования данной машины".