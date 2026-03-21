83 года со дня Хатынской трагедии - память, которую мы не должны забывать

22 марта в Беларуси - День памяти жертв Хатынской трагедии. В этот день в 1943 году нацистские каратели уничтожили деревню: жителей согнали в амбар и подожгли его.

Мы бы очень хотели, чтобы этого страшного урока не было в нашей истории. Чтобы не было миллионов зверски убитых и истерзанных людей. Чтобы не было 12 868 сожженных сел и деревень, 290 из которых были полностью уничтожены вместе с населением и не восстановлены.

Беспрецедентное по своему масштабу расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы войны продолжается. А значит, будут новые факты - для нас и для тех, кто яростно желает переписать историю.

Одно дело, когда войска противостоят друг другу в бою, и совсем иное - когда зверье истребляет детей, женщин, стариков. Только за то, что живут на своей земле, и это расходится с планом нацистской Германии. По плану большая часть из нас должна была умереть, остальные - стать рабами высшей расы. Говорилось о ликвидации белорусского народа как самостоятельной нации.

При подготовке к нападению немецкие спецслужбы создавали террористические группировки из нацформирований. Наиболее активной была Организация украинских националистов. Боевиков готовили в 60 учебных лагерях абвера. Из этих же был сформирован и 118-й батальон убийц.

22 марта 1943-го. В тот день была сожжена Хатынь. А до этого, 22 марта, возле дороги Плещеницы - Логойск расстреляли десятки человек из деревни Козыри, которых вывели рубить лес.

Хатынь. Об этой трагедии сказано много, преступники известны. Есть показания свидетелей и потерпевших, в том числе Иосифа Каминского. Он вспоминал, как горели в сарае живые люди, как на него падали убитые и раненые, обрушилась горящая крыша. Как выбирался из-под тел земляков и полз к двери. Как нашел еще живого сына, практически перерезанного пополам пулеметными очередями, и мальчик успел спросить, жива ли мама.

Люди выбегали в горящей одежде и падали. А кто-то, стараясь казаться мертвым, продолжал лежать там, в сарае, среди тел. Когда на ногах догорали куски крыши, когда горело тело, когда местами уже почти не было кожи. А потом выжившим от увиденного хотелось умереть, остаться там, рядом со своими. Расправой, говорили на допросах полицаи 118-го батальона, руководили немцы.

22 и 23 мая 1943 года произошло массовое убийство в деревне Вилейка. Тогда убили, как сказано в материалах дела, не менее 35 человек, 16 из них - дети. В мае 1943-го Вилейку жгли дважды.

Деревня Осовы. Именно сюда направились палачи, уничтожив Вилейку. В тот день, 27 мая 1943 года, было убито не менее 78 человек, в том числе малолетние дети. Детей Ольги Скакун расстреляли и сожгли за то, что их отец был в партизанах. Свою Зиночку мать опознала по остаткам платья в горошек. Детей - не полностью сгоревшее тело девочки и пепел рядом с ней - похоронили в одной могилке.

Города и деревни исчезали полностью. Вместе с людьми. Что невозможно оправдать никакой военной необходимостью. В своих отчетах нацисты сообщали, сколько убили, ограбили, сожги в отчетный период. Даже с изуродованных трупов снимали кольца, вырывали золотые зубы. Творившее все это зверье не всегда могло вспомнить названия деревень, которые истребляло на нашей земле. Столько было тех людей и деревень. О страшном сейчас в суде говорят архивы, дети и внуки тех, кто был, знает, лично пережил.