Аномальная жара: как Беларусь заботится о работниках, а Европа экономит на их здоровье

Погода, точнее, жара вновь один из главных ньюсмейкеров. В Беларуси объявлен максимальный - красный - уровень опасности. Пройден и температурный пик для белорусских широт: в Пинске было +40 - это исторический максимум за весь период метеонаблюдений.

Если в отпуске этот зной воспринимается как курортный, то на промышленных предприятиях и в офисах он обернулся тестом на соблюдение условий охраны труда.

Жара терзает и Западную Европу, правда, там власти решили жестко лимитировать энергопотребление - кондиционеры отменили, на фоне перегрева в ЕС выросла смертность.

Столбики термометров 29 июня штурмовали отметки в + 35, а местами и до 39 градусов. Этот знойный день не просто обновил локальные максимумы, но и вплотную приблизился к абсолютному рекорду за всю историю метеонаблюдений в стране.

Но если на пляже такая погода - это курорт, то в душном офисе или у раскаленного станка - серьезное испытание на прочность. Здесь по закону наниматели обязаны обеспечить нормальные условия.

Оптимальный климат в помещениях устанавливается строго по санитарным нормам. Градус прописан для каждой категории в зависимости от интенсивности энергозатрат человека. Если для офисных сотрудников, чей труд за компьютером классифицируется как легкий, планка зафиксирована на уровне 23-25 градусов тепла, то для тех, кто занят тяжелым физическим трудом в цехах, температурные допуски иные. Превышение этих нормативов - прямое основание для сокращения рабочего дня.

"Внутри сейчас хорошо, комфортно заниматься электромонтажными работами, все проще. Когда работаем на улице, мы стараемся, во-первых, увеличивать технологические перерывы для отдыха, для питьевого режима", - пояснил председатель первичной профсоюзной организации стройтреста № 35 Иван Попок.

На особом контроле инспекторов те, кто трудится на открытом воздухе: строители, дорожники, аграрии. Помимо обязательного доступа к питьевой воде, профсоюзы требуют от руководства внедрения специальных технологических перерывов: каждые час-полтора люди должны отдыхать в кондиционируемых помещениях.

Если воздух на улице раскаляется свыше 32 градусов, режим рабочего времени обязан оперативно корректироваться вплоть до переноса смен на утро или вечер.

В Европе выросло число жертв аномальной жары

Пока в Беларуси общественный контроль защищает каждого трудящегося, Западную Европу плавит не только аномальное пекло, но и абсолютное безразличие властей.

Факт В странах ЕС из-за зноя зафиксировано уже более 1300 смертей - это страшные 185 погибших ежедневно.

Социальная инфраструктура парализована: закрываются школы, а энергосистемы работают на пределе. Ситуация доходит до абсурда: в Лондоне из-за экстремальной жары официально отменили международную конференцию по борьбе с экстремальной жарой.

В Германии от перегрева деформируются рельсы, а в Берлине пластиковые светофоры буквально меняют агрегатное состояние - от твердого к жидкому.

Экономия на модернизации обернулась транспортным коллапсом: каждый 5-й поезд в Бельгии сегодня выходит на линию без систем охлаждения, превращаясь в ловушку для пассажиров. В Швейцарии ситуация с климатом в общественном транспорте настолько критическая, что отчаявшиеся люди вплавь добираются до дома, используя русла рек вместо душных автобусов.

Но самый жесткий удар наплевательское отношение европейских чиновников нанесло по частному сектору. Из-за зашкаливающих цен на электричество и дефицита генерации граждане лишены возможности охладить собственные дома.

В Англии и Уэльсе дело дошло до полицейских рейдов: правоохранители приходят к жителям и под угрозой ареста требуют отключать кондиционеры ради экономии государственной системы. И это при 37 градусах в тени.

Вместо реальной помощи населению европейский менеджмент просто перекладывает издержки системного кризиса энергетики на плечи обычных людей.

По прогнозам, в ближайшее время аномальная температура пойдет на спад. Пока же в Беларуси по-прежнему царит активный южный циклон, поэтому зонтики и солнцезащитный крем далеко убирать не стоит.