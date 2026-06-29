НАТО пересматривает финансирование военных нужд Киева

НАТО пересматривает финансирование военных нужд Украине из-за позиции США. Об этом пишет итальянская газета со ссылкой на источники.

В качестве причины называют прекращение американской поддержки и снижение желания Вашингтона поддерживать Киев. Ожидается, что на предстоящем саммите альянса в Анкаре и примут данное решение. Запланированные 40 млрд долларов могут уменьшиться как минимум в 4 раза.