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В белорусском правительстве обсудили формирование правовой базы для функционирования криптобанков
В Беларуси завершается формирование правовой базы для функционирования криптобанков. Это значит, что новые игроки на рынке могут появиться уже в ближайшее время.
28 июня 2026 года в правительстве Беларуси на заседании Наблюдательного совета Парка высоких технологий рассмотрели проекты финальных документов, касающиеся внутреннего контроля, чтобы эффективно противодействовать легализации доходов, полученных преступным путем, или же финансированию терроризма. Еще один документ определяет требования к заявителям на получение статуса криптобанка, а также к бизнес-проекту.
Дмитрий Калечиц, первый замначальника секретариата Наблюдательного совета Парка высоких технологий:
"Документ будет сочетать вопросы, связанные с функционированием криптоактивов, а также с элементами банковского регулирования. Он разрабатывался совместно с Национальным банком Беларуси, благодаря ему устанавливаются требования к структуре бизнес-плана, заявителям, бенефициарам, информационной системе, которая будет функционировать в криптобанках".
На повестке дня также были вопросы по линии образования. В частности, обсудили, как идет взаимодействие с университетами по развитию стартапов экосистемы. Сейчас ПВТ готовится к запуску центров, которые помогут потенциально перспективным проектам получить поддержку.