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Какие меры предпринимаются для жильцов, пострадавших от пожара в доме по улице Ленина
Дома, пострадавшие от крупного пожара в центре Минске, восстановят. Принято решение оперативно разобрать сгоревшую кровлю и установить временные перекрытия для защиты помещения от осадков, после чего приступить к полному восстановлению крыши.
Коммунальники проводят обход квартир для пуска газа. Поэтапно в дом на улице Ленина, 9 будут возвращать электроэнергию. Планируется, что эта работа завершится 30 июня. Многие из жильцов лишь под утро смогли попасть к себе домой, забрать вещи и документы. Нуждавшимся в помощи временно предоставили общежитие. Сейчас стоит задача быстро и правильно восстановить последствия ЧП.
Столб дыма поднялся над центром белорусской столицы примерно в 19:30. Техника МЧС приехала раньше, чем некоторые жильцы успели понять, что происходит. Запах гари стал доноситься до квартир. В попытках разобраться, что случилось, люди стали выходить на улицу. Но обратно в этот вечер уже в свой дом не попали - всех эвакуировали. Кадры происшествия тут же заполнили соцсети и мессенджеры. Минск давно такого не видел.
"Испорчена мебель, техника. С потолка течет. На пятый этаж зайти невозможно - вода по щиколотку стоит", - рассказала жительница дома.
Позже жильцы пострадавшего дома выбросили в Сеть кадры, как выглядят их квартиры изнутри, когда пожар потушили. Огнем жилые помещения не тронуло, но другая стихия, очевидно, добавила хозяевам немало хлопот. Пока одни в отчаянии ждали хороших новостей, другие, по-видимому, выбрали принимать ситуацию со всеми вытекающими.
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Какие-либо версии случившегося следователи озвучивать не спешат. Сначала нужно получить результаты экспертизы, а уже потом адаптировать их в правовом поле
Парня, играющего на гитаре, журналистам "Первого информационного" удалось застать утром 29 июня на улице. "Мы здесь арендуем квартиру. Здесь много суточных квартир, поэтому постоянно ходят иностранцы, стоят машины с российскими номерами. На шестом этаже две квартиры из трех тоже являются арендными. Непонятно, когда все починят, потому что мы живем на последнем этаже. Я не уверен, что мы вернемся сюда даже через неделю. Пока перевозим вещи к родителям", - поделился молодой человек.
Ночь жильцы этого дома провели у родственников, друзей, соседей. Тех, кому некуда было идти (а это больше десятка человек) расселили в подготовленное общежитие. Дом обесточили. Отключение электричества и водоснабжения коснулось соседних домов, как и огненная стихия. Кроме четырех подъездов шестиэтажки, где началось возгорание, пожар затронул подъезд соседнего дома - крыша у строений общая.
Площадь возгорания превысила 1 тыс. кв.м. Горели крыша и чердачное помещении. Есть информация, что в сгоревших мансардах располагался офис одного из визовых агентств, а также ивент-пространство. Тушение огня происходило в сложных условиях (аномальная жара, высокая температура, сильное задымление), поэтому важно было не дать огню разыграться в больших масштабах.
Чтобы полностью сбить пламя, предотвратив повторное возгорание, спасатели работали непрерывно 9 часов. Когда все риски были позади, к работе смогли приступить следователи.
На месте для людей МЧС, Красный Крест, волонтеры сразу развернули палатки. Кому было необходимо, помощь предлагали врачи и психологи. Также был организован подвоз воды. Только утром 29 июня у людей появилась возможность попасть внутрь и забрать свои вещи.
Среди людей обошлось без пострадавших, чего не скажешь об их апартаментах и имуществе. Вопросы компенсации будут подняты, но прежде службам ЖКХ предстоит обследовать жилые помещения, зафиксировать все повреждения и составить необходимые акты. Дом относится к третьей категории историко-культурной ценности. Вся крыша подлежит разборке и утилизации. Сейчас важно ее быстро восстановить и защитить верхние этажи от осадков.
Анатолий Ведерчик, гендиректор ГПО "Минскстрой":
"Проектная документация будет разработана в ближайшие 2-3 дня. После этого мы более детально сможем сказать в зависимости от поставок материалов, сколько уйдет времени на восстановление кровли. Но в любом случае будет сделана временная кровля, чтобы предотвратить залитие квартир".
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Сотрудники ЖКХ продолжают обследование жилых помещений. Пострадавшим жильцам временно предоставили общежитие
Также мэром Минска Владимиром Кухаревым было поручено принять необходимые меры для подачи электроэнергии и газа.
"Осушаем щитовые квартирных устройств. На основное выводное устройство уже подано напряжение. Работа производится эксплуатирующими организациями в доме. За 29-30 июня эта работа завершится. Надеемся на пуск электроснабжения в дом. Проведем электрофизические измерения, после чего будет подано электричество", - объяснил директор ЖКХ Ленинского района г. Минска Дмитрий Елисеев.
Глава администрации Ленинского района г. Минска Роман Мельник заявил, что нуждающихся разместили во временном жилье, где обеспечены санитарно-гигиенические средства. Ведется и врачебное сопровождение, работают психологи.
После случившегося белорусы в соцсетях объединились вокруг беды. Некоторые пользователи предлагают свою помощь и свои квадратные метры тем, кто ищет временную крышу над головой. А еще появилось много слов благодарности и добрых комментариев о спасателях, которые при жаре в полной экипировке работали на пределе.