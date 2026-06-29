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Запланировано около 100 праздничных программ: где пройдут мероприятия 3 Июля в Минске
Беларусь готовится ко Дню Независимости. Только в Минске запланировано около 100 культурных проектов. Это митинги-реквиемы, патриотические флешмобы, выставки, концерты. Финальным аккордом станет красочный салют.
День Независимости - праздник суверенитета, мира и единства Беларуси. Традиционно фасад Дворца спорта в преддверии большого праздника украшает 32-метровое тематическое панно. Символическая открытка "Са святам, Беларусь!" - масштабная и атмосферная.
Минск торжественно примеряет праздничный наряд ко Дню Независимости. Улицы, проспекты и площади преображаются. Уже начался монтаж и самого большого панно на фасаде БГПУ им. Максима Танка.
Владимир Вершинин, начальник отдела производства ГП "Минскреклама":
"На площадке возле педуниверситета традиционно ставится панно. Панно - это 6,6 тыс. флажков. В 2026 году дизайнеры поработали над созданием объемных и накладных элементов. На первой закладке уже образовался орнамент, также будут карты, элементы надписи поздравления "с Днем Независимости Республики Беларусь".
Праздничные акценты сделаны и вдоль улиц и главных проспектов Минска. На опорах уличного освещения - арочные конструкции, плакаты, россыпь звезд созданы в честь Дня Независимости.
По словам начальника отдела дизайна ГП "Минскреклама" Татьяны Бугорковой, графика решена в цветах государственного флага. Каждый цвет наполнен глубоким символизмом. Красный - цвет мужества, преемственности и памяти поколений, созидательной энергии. Зеленый - цвет жизни, процветания, природы. Золотые элементы, включенные в графику, несут в себе символ духовности.
К 3 Июля в белорусской столице украсят и все основные праздничные площадки Минска, одна из них у Дворца спорта. Здесь развернется масштабная ярмарка, а на сцене всех объединит проект "Вместе за Беларусь". Всего же в афише Дня Независимости в Минске заявлено около 100 концертных и интерактивных программ. Эстафету праздничных торжеств подхватят и все районы Минска.
Светлана Силич, замначальника управления культуры Мингорисполкома:
"Основной городской площадкой станет площадка возле Дворца спорта. Она начнет свою работу 3 Июля в 12:00 и будет продолжать работать до 21:00. Площадка Верхнего города начнет работу в 15:00 и завершится в 21:00. Состоится масштабный гала-концерт с участием звезд белорусской эстрады, молодых исполнителей".
Завершится празднование Дня Независимости масштабной акцией "Споем гимн вместе", а ровно в 23:00 небо над Минском раскрасит праздничный салют. Музыкально-световую феерию можно будет увидеть сразу из семи точек.