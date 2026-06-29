В Минске маршрутка въехала в троллейбус: 5 человек пострадали

Чтобы достать пассажира маршрутки из покореженного салона, понадобилась помощь спасателей. При помощи специнструмента бойцы МЧС разжали конструкции авто, деблокировали мужчину и передали медикам.

"29 июня около 15:00 водитель маршрутного такси двигался по проспекту Дзержинского со стороны улицы Алибегова. Двигаясь по указанному проспекту, совершил столкновение с остановившимся троллейбусом. В результате ДТП пассажиры троллейбуса и маршрутного такси получили телесные повреждения. Пострадавшие доставлены в учреждение здравоохранения. На месте ДТП работали сотрудники ОГАИ Московского РУВД г. Минска и следственно-оперативная группа. Причины происшествия уточняются".