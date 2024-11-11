Базовая ставка, зарплата, семейный капитал и земельная амнистия - какие главные изменения с 1 января

Беларусь останется социально-ориентированным государством. Как отметил наш Президент в новогоднем обращении, начнем с благоустройства страны. Цель - повышение качества жизни людей.

А теперь немного цифр нового года. Расходы бюджета-2025 превышают 50 млрд. Солидную часть направят именно на поддержку населения.

На образование - почти 14 млрд. На здравоохранение - более 13млрд. Еще 6 млрд - это расходы на реализацию социальной политики, что существенно больше, чем в 2024 году.

На это нацелена работа всей экономики. ВВП должен вырасти более чем на 4 % за счет производства, экспорта, инвестиций. Успешная реализация всех планов позволит обеспечить рост реальных доходов населения на 4 %. И еще один важный показатель -инфляция. Она не должна превысить 5 % - это оптимальный уровень для развития экономики.

Интересы простого человека остаются в центре внимания госполитики. Это наглядно видно по списку новаций, которые вступили в силу в первый день 2025 года в самых разных сферах.

1 января - день долгожданный. И не только потому, что настроение у всех праздничное. Новый год всегда приносит что-то новое. И этот раз, конечно, не исключение. Начнем с базовой величины. Ее решено повысить до 42 рублей. Показатель важный, ведь он влияет на размер пособий, стипендий, налогов и сборов, штрафов, а также других выплат.

Рост базовой ставки и минимальной заработной платы

А еще увеличится базовая ставка. Теперь она составляет 270 рублей. В предыдущий раз она менялась в сентябре - также повышалась. А если брать 1 января 2024 года, то видим рост на 8 %. От базовой ставки напрямую зависит оплата труда работников бюджетных организаций, так что это действительно очень приятная новость.

И еще о цифрах, что идут вверх. В Беларуси выросла минимальная заработная плата. Теперь она составляет 726 рублей. Рост сразу на 100 рублей, то есть почти на 16 %.

У бюджетников появится хорошая возможность увеличить свою зарплату сразу вдвое. Заработал профильный указ Президента.

Татьяна Астрейко, первый замминистра труда и социальной защиты Беларуси:

"Этот указ от жизни. Вот пример из практики. Есть стационарное учреждение специального обслуживания населения и сестра-хозяйка. В пределах нормальной продолжительности установленного ей рабочего времени она может выполнять дополнительную работу няни и получать за это ту зарплату, которую получала бы няня, работая на соответствующей ставке. Это позволит значительно увеличить ей заработную плату".

Социальная поддержка населения

С боем курантов вступил в силу целый список новаций, направленных на поддержку населения. Не забыли ни про кого. Для работающих пенсионеров - теперь никаких ограничений по размеру пенсий. Будущим мамам и родителям, воспитывающим детей-инвалидов, - новые возможности по выплате пособий, у многих они пойдут вверх. А эта норма касается всех многодетных семей. Программа семейного капитала продлена еще на 5 лет. Причем помощь стала еще доступнее.

"Это дальнейшие возможности по направлению средств на улучшение жилищных условий, если семья построила самостоятельно квартиру без направления местного исполнительного органа. Кроме того, это закрепление права ребенка на недвижимость, построенную с использованием средств семейного капитала", - обозначила министр труда и социальной защиты Беларуси Наталия Павлюченко.

Земельная амнистия продлена

И если выйти за рамки социальной сферы, то тут тоже новации для комфорта людей. Земельную амнистию продлили еще на 3 года. Теперь у граждан будет больше времени, чтобы оформить все документы, а нагрузка на землеустроителей снизится.

Переносы рабочих дней и большие выходные