Диалог ради мира: в Москве прошел I Международный форум по безопасности
Беларусь всегда выступает за открытый и честный диалог в вопросах безопасности. Но Запад продолжает нагнетать обстановку, а Европа открыто готовится к войне. Представители Беларуси приняли участие в I Международном форуме по безопасности, который в эти дни проходит в Москве. Приехали делегации из 145 стран.
Военно-политическая обстановка в мире очень напряженная: конфликты на Ближнем Востоке и в Украине, активное вооружение Европы, провокации на южных и западных границах Союзного государства. Поэтому I Международный форум по безопасности в Москве - это своевременная и актуальная площадка, где обсуждают очень важные вопросы.
28 мая заседание высоких представителей, которые курируют вопросы безопасности, началось с минуты молчания по погибшим от удара украинских дронов в Старобельске. 21 прерванная жизнь - трагедия, которая громче слов напоминает всем, к чему приводят вооруженные конфликты. Но тем, кто привык диктовать свои условия игры другим государствам, они выгодны.
Страны НАТО не скрывают, что цели их военных учений - это Россия и Беларусь. Они мечтают нанести стратегическое поражение. Судя по тому, что договор СНВ-III, который контролировал ядерные арсеналы, больше не действует, мы вступаем в опасную игру.
Алексей Мухин, гендиректор Центра политической информации (Россия):
"Сейчас мы находимся в подвешенном пространстве, где возможно все: новая гонка вооружений, в том числе ядерных, войны по щелчку пальцев. Это вызывает очень серьезные опасения, и перспективы хаотизации политики разрушения мировой экономики становятся вероятным развитием событий и вероятным будущим".
В это непростое время Беларусь делает все возможное, чтобы снизить военно-политическую напряженность. Сохранить планету от глобальной военной катастрофы поможет только диалог. Беларусь готова к нему в любом формате и в любое время. Но Запад предпочитает "язык силы" и открыто готовит Европу к войне.
Вольфович: Беларусь готова к диалогу, но Запад предпочитает "язык силы" и готовит Европу к войне
Об этом госсекретарь Совбеза Беларуси заявил на I Международном форуме по безопасности в Москве
Участники Форума обсудили вопросы информационной безопасности, борьбу с распространением радикальной идеологии, а также сохранение и защиту традиционных ценностей.
Важный диалог будет продолжен. Глава белорусской делегации пригласил участников форума на Международную конференцию по евразийской безопасности, которая пройдет в Минске осенью 2026 года.