Для кого обернется провалом завершение конфликта в Украине, рассказала эксперт Жестовская
Евросоюз будет затягивать конфликт в Украине. По мнению политтехнолога, члена Российской ассоциации политических консультантов Алины Жестовской, ЕС сделал большую ставку на противостояние с Россией. Если конфликт прекратится, то тогда возникнет огромное количество вопросов внутри союза.
"Они не просто будут затягивать эти переговоры. И Украина, и Евросоюз будут всячески их срывать, и будут применяться уже зафиксированные нами какие-то утечки - где-то достоверные, где-то выдуманные. Будут применяться их любимые террористические акты для того, чтобы всеми силами не допустить завершения этого военного конфликта. Потому что для людей, которые управляют сейчас Украиной, это значит завершение карьеры, завершение финансирования, огромное количество вопросов относительно разворовывания этого финансирования. И, скорее всего, живыми-то они оттуда не выйдут. А если выйдут, то недолго пробегают по земному шару", - высказала мнение эксперт.
В Евросоюзе, по словам Алины Жестовской, после завершения конфликта в Украине тоже возникнет огромное количество вопросов, ведь вместо того, чтобы заниматься развитием своих стран и решением социальных проблем, европейские лидеры с воинственной риторикой тратят деньги на войну против России руками Украины. Соответственно, для них это тоже будет огромным провалом.