Для кого обернется провалом завершение конфликта в Украине, рассказала эксперт Жестовская

"Они не просто будут затягивать эти переговоры. И Украина, и Евросоюз будут всячески их срывать, и будут применяться уже зафиксированные нами какие-то утечки - где-то достоверные, где-то выдуманные. Будут применяться их любимые террористические акты для того, чтобы всеми силами не допустить завершения этого военного конфликта. Потому что для людей, которые управляют сейчас Украиной, это значит завершение карьеры, завершение финансирования, огромное количество вопросов относительно разворовывания этого финансирования. И, скорее всего, живыми-то они оттуда не выйдут. А если выйдут, то недолго пробегают по земному шару", - высказала мнение эксперт.