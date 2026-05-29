3.87 BYN
2.76 BYN
3.20 BYN
Белтелерадиокомпания взяла 14 статуэток "Телевершины": главный приз у "Первого информационного"
Вечером 29 мая телевизионный "Оскар" Беларуси обрел своего обладателя. Гран-при Национального конкурса "Телевершина" получил телеканал "Первый информационный". Это главная, но далеко не единственная награда, завоеванная медиахолдингом.
Белтелерадиокомпания в этот раз стала обладательницей 14 статуэток. Конкуренция была жаркой как никогда: 249 заявок, 25 номинаций, 75 лауреатов и победителей и всего один обладатель Гран-при. Приветствие участникам направил Президент. В этом году главную медиапремию посвятили юбилею белорусского телевидения - 70 лет в эфире.
"Телеоскар" по-белорусски проходит один раз в два года, но зато с каким шиком и блеском! Триумф медийных персон прошел в лучших традициях жанра: красная ковровая дорожка, девушки в роскошных платьях, а мужчины в строгих смокингах.
Дарья Тарасова, ведущая телеканала "Первый информационный":
"Телевершина" - это классный способ вспомнить о том, что мы все-таки не зря встаем в такую рань. И на самом деле мы уже порой ближе, чем родственники, и друг друга видим гораздо чаще, чем свои семьи".
Виктория Сенкевич, заместитель главного директора главной дирекции телеканала "Первый информационный":
"Ценность настоящей команды в том, когда мы в самых разных наших состояниях вместе собираемся и работаем на результат. Очень ждем церемонию, переживаем".
Ольга Калаирова, ведущая телеканала "Первый информационный":
"Это здорово, когда есть в студии живое общение с коллегами. Это интересно".
Всего на суд жюри в 2026 году было предоставлено почти 250 заявок, но только 25 статуэток отправились к своему адресату.
Дмитрий Жук, министр информации Беларуси:
"В победителях не только новые какие-то проекты, крупные, интересные, но и программы, которые имеют уже хорошую историю, просто они получили вторую жизнь, свежее дыхание. И это здорово. Есть традиции и есть новации".
В этом году медиапремия посвящена юбилею белорусского телевидения - 70 лет в эфире. И за это время отечественная журналистика постоянно трансформировалась, адаптируясь к интересам общества и технологиям. Только за последние два года белорусская журналистика стала шире - в медиасемью добавились три новых телеканала, появилось большое количество новых проектов и медийных лиц.
Владимир Перцов, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
"За прошедшие два года у нас достаточно достижений. Появилось три новых республиканских телеканала: "Первый информационный", "Спорт-ТВ" и "Воен-ТВ". Мы запустили видеохостинг VIDEOBEL.BY , где телеканалы в том числе - основные поставщики контента в цельном или каком-то сегментированном виде. Мы добились увеличения объема белорусского национального контента в эфире белорусских телеканалов до 60 %, когда-то мечтали о 30 %. Ну и в целом в доле телесмотрения белорусский контент занимает 73 с небольшим процента".
Касательно наград, лучшей общественно-политической (публицистической) программой стал проект "Время выбрало нас". Это телевизионная летопись, которая фиксирует процесс становления и эволюции суверенной белорусской государственности. В основе концепции проекта лежит анализ пути, пройденного республикой с 1991 года. Эксклюзивные интервью, уникальные архивные кадры и максимальное погружение в то время - все это "Время выбрало нас".
"Добрай раніцы, Беларусь!" - именно такими словами начинают программу ведущие этой программы. И теперь с понедельника программа будет выходить уже как обладательница "Телевершины" за лучшую утреннюю информационную телепрограмму.
Екатерина Антонова - ведущая программы "Добрай раніцы, Беларусь":
"Помогать стране просыпаться каждый будний день в прямом эфире - это большое счастье. Получить такую оценку, эту заслуженную награду - это счастье вдвойне".
Нина Можейко, ведущая программы "Добрай раніцы, Беларусь":
"Нам очень приятно и для нас огромная честь говорить каждое утро в прямом эфире "Добрай раніцы, Беларусь!"
Лучшей авторской телепрограммой была названа "Время Первого". В ней собраны все ключевые события и эксклюзивные интервью, подготовленные журналистами, которые ежедневно находятся рядом с Президентом и получают самую актуальную информацию из первых уст. Все самое интересное за неделю зрители видят в "Главном эфире" каждое воскресенье.
Илона Красутская, политический обозреватель телеканала "Первый информационный":
"Когда для тебя открыты двери Дворца Независимости, это огромная привилегия. И я хочу поблагодарить всех причастных, кто дал нам эту возможность. И еще хочу поблагодарить наших высших должностных лиц, всех гостей Дворца Независимости, кто оказывался с нами в одном кадре. Потому что, мне кажется, в хорошем смысле мы с вами разговаривали, и не нужно никого убеждать дать интервью или какой-то оперативный комментарий. Все видят нас и понимают, что это "Время Первого". Коллеги, мы рассчитываем еще долго оставаться в эфире".
Лучшим телевизионным проектом, представленным в сети Интернет, стала программа "Тренды".
Евгений Горин, политический обозреватель телеканала "Первый информационный":
"Вдвойне приятно, конечно, получить приз, когда, получается, была какая-то борьба. Конечно, хочется благодарить тех, кто принимал участие в том, чтобы программа росла, становилась лучше. Ну и тех, кто не принимал - им тоже спасибо".
Работа репортера в современных реалиях приобретает особую значимость, и признание лучшим репортером заместителя директора "Первого информационного" телеканала Виктории Сенкевич подчеркивает эту важность. В условиях стремительного распространения информации и дезинформации журналисты, такие как Виктория, становятся ключевыми фигурами, способными предоставить достоверные и проверенные данные.
Виктория Сенкевич, заместитель главного директора главной дирекции телеканала "Первый информационный":
"Добрый вечер! Спасибо Первому! Президенту Республики Беларусь и "Первому информационному", который задает нам такую высокую планку, спасибо всей команде "Первого информационного" и каждому человеку, который со мной на прямых эфирах. Вот эта статуэтка из моих трех - самая тяжелая".
За эти два года Белтелерадиокомпания приросла новыми проектами, которые полностью отвечают современным вызовам и потребностям белорусского зрителя. И дальше только больше!
Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании:
"Нужно всегда стремиться к лучшему. Есть над чем работать. Это такая достаточно очень сложная отрасль, чтобы в один день сделать все идеально. Но я точно знаю, что все к этому стремятся. И для меня очевидно, что телевидение делает прогресс. Особенно я рад за местное телевидение, за местные небольшие телекомпании, которые и визуально, и что касается внутреннего наполнения, меняются. Появилось очень много интересных проектов, очень хороших. За них голосует зритель. Этому есть объективное подтверждение результатами телевизионных измерений. В интернете огромное количество просмотров наших проектов".
Обладатель Гран-при - "Первый информационный"
Гран-при Национального телевизионного конкурса "Телевершина-2026" получил телеканал "Первый информационный".
Наталья Гороховик, главный директор главной дирекции телеканала "Первый информационный":
"Да, на этой сцене мы не все. Нас очень много. И сейчас наши ребята на своих рабочих местах трудятся и выходят в прямой эфир. Давайте мы их поблагодарим аплодисментами".
Долгожданное медийное событие года - ХVI Национальный телевизионный конкурс "Телевершина" - завершилось. 25 статуэток нашли своего обладателя. Всего у Белтелерадиокомпании в копилке 14 "Телевершин" и Гран-при конкурса.