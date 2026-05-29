Лукашенко: Задача ЕАЭС - сделать ИИ мирным и не дать превратить его в оружие массового поражения

Задача ЕАЭС - сделать искусственный интеллект мирным и не дать превратить его в оружие массового поражения. Программное выступление Александра Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета обнажило важные вопросы в совместной работе "пятерки".

Президент выделил четыре шага для достижения целей договора о ЕАЭС. Также он пообщался с журналистами. О чем говорили с Макроном по телефону? Как Лукашенко относится к демаршу Пашиняна?

Рабочий визит Президента Беларуси в Казахстан

Утром 29 мая в Астане рабочая повестка Александра Лукашенко началась с переговоров с Кубой. Представляет страну на евразийских встречах вице-президент Сальвадор Антонио Вальдес Меса. Минск и Гавана стабильно поддерживают политический диалог - Александр Лукашенко не раз бывал на Острове свободы. Перспективные точки роста для нас есть - от обеспечения продовольственной безопасности до модернизации промышленности. Но сначала о ситуации.

Лукашенко: Беларусь готова сделать для Кубы все, на что способна и что позволяет обстановка

"Дорогой друг, мы хорошо осведомлены о том, что происходит вокруг нашей дружественной страны. Но вы должны знать, что друзей у вас в мире много, в том числе Беларусь, - обратился белорусский лидер к вице-президенту Кубы. - Мы сегодня готовы для Кубы сделать все, на что мы способны и что позволяет обстановка. По крайней мере, то, о чем мы с вами договорились (уже подписаны не меморандумы о намерениях, а конкретные контракты), мы свято будем исполнять. Если у вас будут какие-то дополнительные предложения, мы готовы их немедленно рассмотреть и дать ответ в соответствии с той ситуацией, которая сегодня складывается. И с теми возможностями, которые мы можем реализовать. Во время нашей встречи мы обсудим все эти вопросы".

В свою очередь Сальвадор Вальдес Меса передал Александру Лукашенко приветствие от генерала армии Рауля Кастро и президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля Бермудеса.

"Не забудьте им передать самые добрые пожелания и мужества", - отметил белорусский лидер.

Говоря о непростой ситуации, через которую в настоящее время проходит Куба, вице-президент отметил, что президент Мигель Диас-Канель Бермудес не смог лично присутствовать на Евразийском экономическом форуме и Высшем Евразийском экономическом совете. "Ситуация реально сложная. Мы проходим через экономическую войну, есть энергетическая блокада", - подчеркнул Сальвадор Вальдес Меса.

Саммит ЕАЭС в Астане

12 лет назад именно в Астане дали старт амбициозному евразийскому проекту. Ядром интеграции тогда стали Беларусь, Россия и Казахстан, потом присоединились Кыргызстан и Армения. Хотя с Ереваном, как говорят, все сложно. В этот раз участие на рабочем уровне - приехал вице-премьер. Официальная версия: высшее руководство страны все в избирательной кампании.

Ежегодные встречи евразийской "пятерки" позволяют сверить часы. Кажется, Казахстану было принципиально, чтобы саммит лидеров ЕАЭС прошел именно 29 мая - в день евразийской интеграции. Красиво и символично, особенно если верить в знаки. Не самым лучшим знаком для прессы было то, что разговор в узком составе проходил с минимальной публичностью. Обмен мнениями по чувствительным вопросам - без камер.

Чуть позже к разговору присоединились и другие страны - пришел президент Узбекистана, вице-президент Кубы и представитель Ирана. Эти страны - наблюдатели в ЕАЭС. На щит своего председательства Казахстан ставил искусственный интеллект, усиление логистики, цифровизацию промышленности и АПК, сокращение барьеров в торговле и больше сотрудничества с третьими странами. Все эти приоритеты откликаются Минску.

Задача ЕАЭС - сделать ИИ мирным и не дать превратить его в оружие массового поражения

Александр Лукашенко отметил актуальность приоритетов ЕАЭС, изложенных в обращении президента Казахстана к главам государств "пятерки". Он также обратил внимание, что Беларусь активно включилась в работу, в том числе по новому направлению - развитию искусственного интеллекта.

"С одной стороны, это важный фактор конкурентоспособности и экономического роста, с другой - серьезный вызов безопасности. Как когда-то с атомом, наша задача - сделать искусственный интеллект мирным и не дать превратить его в оружие массового поражения. Поэтому слова "ответственное использование" в заявлении союза являются ключевыми", - считает белорусский лидер.

Он подчеркнул, что реагировать на актуальную повестку нужно обязательно, но не забывая про базовые цели ЕАЭС - макроэкономическую стабильность и повышение качества жизни граждан. "Показатели прошедшей пятилетки свидетельствуют о том, что мы осознанно и последовательно движемся в этом направлении", - добавил Александр Лукашенко.

Президент: Ситуация в мире развивается по конфликтному сценарию

Эффект ЕАЭС, помимо явного политического, можно измерить в цифрах. Если смотреть на прошедшие пять лет, вырос ВВП стран союза, экспорт сферы услуг. Почти вдвое стало больше торговли. Таким темпами в этом превысят цифру в 100 млрд долларов.

"К сожалению, приходится много отвлекаться на то, чтобы сбалансировать внешние факторы. Ситуация в мире развивается по конфликтному сценарию, - подчеркнул глава государства. - События на Ближнем Востоке повлекли для ряда стран дефицит топлива, важнейших материалов, минеральных удобрений. Запущена огромная лавина проблем, и мы пока не знаем, где именно и какой силы удар она нанесет".

Вместе с тем, убежден Александр Лукашенко, вне зависимости от ситуации на внешнем контуре, ни в коем случае нельзя сбавлять темпы работы по достижению целей Договора о ЕАЭС. "Нельзя забывать о наведении порядка внутри нас", - добавил он.

О позитиве всегда говорить приятно. Но Александр Лукашенко говорил и о том, что пока не на высшем уровне. Приходится рубить правду.

"Давайте будем честны: ключевые вопросы - регулирование общего финансового рынка, торговые барьеры, электронная цифровая подпись и другие - отложены на потом. Говорим об искусственном интеллекте, а вопрос практически цифровой - допустим, подписи - отложили", - констатировал белорусский лидер.

"Не упрекаю, а настойчиво призываю: раз уж мы 12 лет назад согласились идти к глубокой экономической интеграции, давайте все цели и задачи союза воплощать в жизнь своевременно и в полном объеме", - заявил Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что Евразийской экономической комиссии следует серьезно подумать над активизацией работы: "Надо сделать так, чтобы не только мы, но и журналисты, которые освещают наши встречи и совещания, наши народы почувствовали, что есть результат. По всем направлениям. Декларация о дальнейшем развитии интеграционных процессов "Евразийский экономический путь" должна быть реализована без переносов сроков и ссылок на всевозможные "объективные" причины".

Что касается фронт-темы нынешних встреч - цифровизации и искусственного интеллекта, здесь лидеры сходятся во мнении, что в рамках союза нужна более тесная кооперация. ИИ не заменит человека, но точно повлияет на его жизнь и производства, на технологический уклад.

Вместе с тем нельзя допустить размывания договорных обязательств за счет новых технологических решений, которые тяготеют к национальной компетенции, но прямо влияют на работу внутреннего рынка ЕАЭС.

"Знаете, что-то придумаем, обзовем искусственным интеллектом и сделаем так, что это наносит вред существующему порядку - в торговле и других вопросах. Например, цифровизация системы государственных закупок, которая призвана обеспечить оперативность процедур и не создавать цифровые барьеры для участников из других государств-членов. Давайте лучшее из национальных практик делать общим, а не использовать как заградительный ресурс", - призвал Александр Лукашенко.

Нужно исправлять ситуацию в промышленной политике

Большой блок вопросов всегда касается промышленной политики - нюансы не заканчиваются никогда. Национальное здесь зачастую превалирует над коллективным.

"Механизм стимулирования кооперации запущен, но масштаб и эффект пока незначительные. Не можем найти достойные союзные проекты. Одновременно создаем дублирующие производства, а потом их друг от друга всеми силами защищаем. В том числе создавая барьеры, которые противоречат не только принятым нами решениям, но и духу образования нашего союза", - заявил Александр Лукашенко.

Глава государства для примера остановился на такой отрасли, как автомобилестроение. "На заре создания союза говорили о совместном привлечении инвестиций в развитие компонентной базы. А сейчас что произошло? Каждый закрылся так, что мышь не проскочит. Ставки утилизационных сборов скоро превысят стоимость самих машин. Я говорю про наш союз! Зачем мы это делаем, о каком союзе можно говорить?" - задал закономерный вопрос белорусский лидер.

Президент отметил, что в числе документов, вынесенных на подписание в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета, - протокол о внесении изменений в договор в части распространения мер финансового содействия на кооперационные проекты в агропромышленном комплексе. "Продукция таких совместных проектов должна стать для простых граждан зримым воплощением евразийской интеграции и стимулировать рост наших экономик", - подчеркнул он.

Беларусь ожидает от ЕЭК энергичной работы со странами Азии и Африки

Интерес к евразийскому экономическому союзу есть у многих стран. И если Запад строит стену, есть немало тех, кто готов выстраивать сотрудничество без санкций и ультиматумов. Торговые соглашения есть с Ираном, Вьетнамом, Китаем, Сербией. Работы по заключению новых с государствами Азии и Африки комиссии хватит. Нужно поддерживать высокий темп переговоров с Индией и без задержек запустить процесс с Тунисом. Держать под контролем договоренности с Монголией и Эмиратами.

Лукашенко о повышении эффективности ЕАЭС

При этом, констатировал Александр Лукашенко, работа по повышению эффективности должна идти без промедления. В противном случае ЕАЭС может потерять свою привлекательность. "Если мы это не сделаем (а сейчас надо делать быстро, потому что время такое, надо ускоряться), привлекательность нашего союза будет стремиться к нулю. И если даже кто-то понаблюдает за работой, а потом станет членом Евразийского экономического союза, быстро разочаруется в эффективности его деятельности", - добавил Президент Беларуси.

"Мы четко должны понимать, кто должен поступиться какими-то интересами. А поступиться все должны - кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. От России потребуются очень серьезные шаги, а может быть, и уступки определенные. Но приоритетом будет у нас эффективность Евразийского экономического союза, - уверен Александр Лукашенко. - Чтобы вступившие в этот союз (до вступления тем более) понимали, что они получат от участия в Евразийском экономическом союзе. Чтобы даже члены нынешнего Евразийского экономического союза не думали о том, что где-то там будет лучше. В этом направлении нам надо немало сделать".

"Поверьте моему опыту: надо делать эффективным наш союз. Для этого мы должны еще раз провести ревизию нашей работы и отказаться от того, что мешает работать, - заявил Александр Лукашенко. - Не сделаем - превратимся в прозаседавшихся, как Маяковский говорил, и будем заниматься обычной говорильней".

В целом, когда круг друзей расширяется, это неплохо. Но мысль белорусского Президента о том, что избирательность в дальнейшем не помешает, нашла поддержку у коллег. Главный критерий - польза для союза.

Токаев поддержал предложение Лукашенко по подбору партнеров ЕАЭС

Касым-Жомарт Токаев, Президент Казахстана:

"В узком формате Президент Беларуси высказал, на мой взгляд, правильное предложение в отношении того, что партнеры по созданию зон свободной торговли, как, впрочем, и по обретению статуса наблюдателя, должны подбираться в избирательном режиме, если так можно выразиться. То есть не чохом, не все подряд, а те, кто действительно соответствует определенным критериям и может принести пользу ЕАЭС".

Путин: Плотная евразийская интеграция приносит выгоду каждому участнику ЕАЭС

Владимир Путин, Президент России:

"Плотная евразийская интеграция приносит реальную выгоду каждому из государств - участников нашего объединения, способствует повышению доходов бизнеса, улучшению качества жизни и благосостояния населения наших стран".

Глава Кыргызстана о совместных решениях

Садыр Жапаров, Президент Кыргызстана:

"Особенно важно не только своевременно адаптироваться к новым реалиям, но и предлагать совместные решения, способные превратить сегодняшнюю турбулентность в основу завтрашней устойчивости и развития".

Вице-премьер Армении подтвердил намерение Еревана далее участвовать в ЕАЭС

Не самая простая миссия была на этом саммите у вице-премьера Армении. Эксперты, образно, в преддверии комментировали позицию Еревана, который так тянется к ЕС: "тяжело танцевать на двух свадьбах". Разве мог он сказать иначе в таком кругу…

Мгер Григорян, вице-премьер Армении:

"Республика Армения намерена и далее добросовестно участвовать в работе союза на основе взаимного уважения, равноправного партнерства и учета национальных интересов всех государств - членов ЕАЭС".

Торговля, цифровая трансформация, применение технологий - обсуждение шло под знаком этих тем. По итогам подписан пакет документов. Много рабочих моментов - например, начали переговоры с Тунисом по зоне свободной торговли. Актуализировали договоренности с Сербией.

На полях саммита было много переговоров и общения, которое скрыто от глаз вездесущей прессы, но то, что уже после саммита Александра Лукашенко задержала российская делегация, журналисты увидели. Улучить момент, чтобы задать свои вопросы. Один из них - что делать с Арменией. Обмен мнениями был у Александра Лукашенко и с Путиным накануне - во время неформального обеда и сегодня за закрытыми дверями в узком формате.

Лукашенко рассказал подробности о заявлении ЕАЭС по позиции Армении

Один из вопросов главе белорусского государства касался позиции Армении, которая, по заявлениям руководства страны, хотела бы и в ЕАЭС оставаться, и к Евросоюзу присоединиться.

По словам белорусского Президента, об этом Президент России обещал детально доложить всему мировому сообществу, кто захочет это услышать, сказал глава белорусского государства.

"Он еще раз в деталях расскажет (специалисты России подготовили ему эту информацию), что такое отказаться от Евразийского союза, в котором сейчас Армения, и вступить в Европейский союз. С учетом Украины, которая давно хочет, а еще важнее - с учетом Турции, которая уже, по-моему, 25 или 30 лет в очереди стоит для вступления в Европейский союз", - заметил Президент Беларуси.

Александр Лукашенко рассказал, что эта тема обсуждалась на заседании в закрытом формате и было подписано соответствующее заявление. "Мы все констатировали: мы не хотим, чтобы Армения выходила из нашего Евразийского союза. В то же время это заявление Владимира Владимировича (Путина. - Прим. ред.) в выступлении - мы уважаем выбор Армении. Я здесь же добавил: мы уважаем выбор народа Армении. Если народ примет такое решение и согласится выйти из союза, в котором он находится, и вступить в Европейский союз когда-то, мы не можем быть против воли армянского народа", - раскрыл подробности Президент Беларуси.

"И следом в этом заявлении дописали, что мы поддерживаем желание руководства Армении, которое об этом заявило, провести по этому вопросу референдум", - продолжил он. И такой референдум должен быть организован честно, открыто, демократично, обратил внимание белорусский лидер. Если все это будет так и армянский народ выскажется не в пользу ЕАЭС, это решение будет воспринято в Евразийском экономическом союзе, отметил Александр Лукашенко.

"Но руководство Армении, и особенно народ Армении, должны понимать, что они приобретают, а что они теряют. Об этом Президент России обещал детально доложить всему мировому сообществу, кто захочет это услышать", - сказал глава белорусского государства.

Подробности телефонного разговора с Президентом Франции

С расчетом на инсайд от первого лица был задан и вопрос о телефонном разговоре с Макроном после лаконичного сообщения пресс-службы. Сам факт вызвал резонанс, как и версии, что конкретно обсуждали. Мол, набрал, чтобы предостеречь от вступления в войну.

Беседа глав государств состоялась 24 мая по инициативе французской стороны, после чего появились различные версии - вплоть до того, что Эммануэль Макрон звонил, чтобы якобы предостеречь от вступления в войну.

"Нет, об этом не шла речь. Но чтобы кто-то меня… Эммануэль Макрон хорошо меня знает, что меня лучше не предостерегать. Я, прежде чем что-то делаю, тысячу раз подумаю. И думаю, а что потом, в отличие от них", - отметил белорусский лидер.

"Это был такой дружеский, хороший, хоть и длинный (час сорок) разговор. Вспоминали и наши разговоры раньше и так далее. Но чтобы кто-то меня принуждал, заставлял - нет", - рассказал Александр Лукашенко журналистам.

"Что касается Эммануэля Макрона - Президента Франции - об этом шла речь. Но в таком плане: "Александр Григорьевич (мне удивительно, как он это выговаривает), вот есть информация, что вы хотите вступить в войну", - отметил Президент.

Александр Лукашенко рассказал, какова была его реакция на этот вопрос: "Я говорю: да господь с тобой (перебил даже его), да я не планирую никуда вступать, зачем мне вступать?"

Президент Франции в ответ упомянул о проведенной недавно белорусско-российской совместной тренировке ядерных сил. "Вот, вы провели ядерную тренировку с Владимиром Владимировичем, вы тут чуть ли не войну развязываете ядерную. Вы что, хотите применить ядерное оружие?" - передал глава белорусского государства слова французского коллеги. - Я говорю: да господь с тобой! Я публично об этом сказал: только в одном случае - если совершена будет агрессия против Беларуси. Вот и все".

Александр Лукашенко продолжил: "И чем закончили, - главное: закончили Украиной и последствиями, если мы с россиянами еще атакуем Украину с севера. Вы же, говорит, понимаете, что мы вынуждены будем отвечать? Я говорю: "Вам не отвечать надо, а стремиться к миру". - А мы стремимся. Я говорю: "Если бы вы стремились к миру, то вы бы, будучи на "сходке" в Ереване (в мае текущего года на саммите Европейского политического сообщества. - Прим. ред.)… Ну, в Москву, может, вам и не очень - приехали бы в Минск, и мы бы с Владимиром Владимировичем (Путиным. - Прим. ред.) вас встретили в Минске". Ну вот так, шутя. Он говорит: "Я не исключаю этой встречи". Я говорю: "Так надо позвонить Путину. Приехать, сесть, по-мужски поговорить".

В ответ на соответствующее предложение Эммануэль Макрон ответил, что надо еще посоветоваться в Европейском союзе. Президент же Беларуси в разговоре подчеркнул, что именно нынешний Президент Франции в данном случае должен быть мотором соответствующего процесса. "Я говорю: подожди, ты - аксакал, ты у власти уже столько лет! А кто там? Мерц - молодой совсем политик. Стармер - тот тоже совсем молодой. Кто будет разговаривать? Все молодые. В Италии вообще женщина премьер-министр. Что вы, хотите на женщину возложить эти обязанности? Ты - аксакал, начинай шевелиться. Ты в Европе сегодня, можно сказать, главное действующее лицо и мотор этого. В Армению съездил, ну так сейчас надо к нам приехать поговорить в Москве или в Минске. И в разговоре решать этот вопрос".

"Вот тема вокруг этого крутилась", - добавил глава государства. Лукашенко и Макрон сошлись во мнении, что вопросы европейской безопасности должны решаться в Европе. В общем, "макронить" то есть то и дело созваниваться можно бесконечно, но лучше разговор глаза в глаза. Тем более если речь идет о безопасности в регионе.

По словам Александра Лукашенко, сопутствующих вопросов "было море". "И о переговорах США с нами. Вскользь затронули этот вопрос", - поделился он дополнительными подробностями.

Президент рассказал, что также обсуждалась тема безопасности в Европе: "Мы пришли к единому мнению, что все вопросы европейской безопасности и Европы должны решаться в Европе. Не Дональд Трамп должен трепать там нас по голове и толкать к миру, еще чему-то. А мы должны решать эти вопросы. Потому что мы непосредственно здесь живем. Кстати, Дональд Трамп об этом не единожды уже говорил, что война в Украине - это вопрос Европы. Правильно говорит. И мы должны двигаться в этом направлении и решать, не ждать, что нас кто-то, знаете, как дохлых котят возьмет, посадит за стол где-то и заставит решать эти проблемы".

Александр Лукашенко также рассказал журналистам о просьбе со стороны французского коллеги: "Я говорю: "Слушай, ну мы с тобой разговариваем - это практически открытая связь. О чем мы можем с тобой поговорить? После Еревана в Москву ты не приехал, в Минск ты не приехал. О чем говорить?" Он мне говорит: "Господин Президент, вы можете принять мое доверенное лицо и с ним поговорить, и чтобы он приехал и мне все это изложил?" Президент на данную просьбу ответил согласием: "Я говорю: пожалуйста, если ты боишься в Минск прилететь, присылай свое доверенное лицо".

"Днями буквально - в понедельник-вторник (не помню) - этот человек будет здесь. Не хочу называть его фамилию. Макрон назвал координаты. И мы с ним (доверенным лицом. - Прим. ред.) серьезно поговорим. Это его человек, абсолютно доверенный, он в теме. И я ему выскажу детально все проблемы, которые существуют".

В заключение, рассказал Александр Лукашенко, Президент Франции спросил: "Что я могу и мы в Европейском союзе можем сделать для нормализации отношений с Беларусью?"

"Я говорю: "Слушай, это больше, чем известно, всем". - Ну, вот, калийные там удобрения… (слова Макрона. - Прим. ред.). Макрон там еще что-то назвал, - передал детали беседы глава государства. - Я говорю: "Да господь с тобой! Сегодня калий в цене подскочил - минеральные удобрения. Все объемы законтрактованы, и если б кому-то поставлять, у нас сегодня нет ни одной (свободной. - Прим. ред.) тонны минеральных удобрений. Не только калийных. Фосфорных, азотных - они все уже под контрактами и по хорошей цене".

Александр Лукашенко в ответе на вопрос журналистов подчеркнул, что Беларусь уже переориентировала поставки удобрений и в целом не испытывает в этом отношении каких-либо проблем. "Поэтому для нас калий… Ну, это с подачи наших там тихушек-лахушек - этих беглых. Они им все: "Вот, калий, и все!" - отметил Президент.

"Рынки уже перенастроены, переориентированы. Конечно, было бы неплохо, если бы, как раньше, мы в Литве там под боком у себя грузили этот калий. Это была бы еще большая маржинальность. Ну, не получается, не хотят они идти нам навстречу - в России грузим. Поэтому не проблема", - резюмировал Александр Лукашенко.

Встреча президентов Беларуси и России

Беседу с глазу на глаз провели лидеры Беларуси и России. Масштаб сотрудничества между странами такой, что всегда есть темы для обсуждения.

В 2027 году председательство переходит Кыргызстану. Это значит, что евразийские встречи пройдут в Бишкеке. Важно по каждой теме, которая встает в ЕАЭС, добиваться конкретных результатов, чтобы оправдывать надежды людей и бизнеса.