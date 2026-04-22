Фолклендский ребус Милея: почему Аргентине выгоден кризис британского влияния в мире

Великобритания стремительно теряет влияние в мире. Недавно президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что Фолклендские острова (аргентинцы называют их Мальвинскими) принадлежат и останутся принадлежать Аргентине.

Очевидно, что президент страны такое заявляет не просто так, однако есть и определенная несостыковка - два года назад Хавьер Милей, став президентом Аргентины, вывез почти весь золотовалютный запас на хранение в Лондон. Почему снова острова, десятилетиями жившие в тихом напряжении, оказываются вновь в центре внимания в публичной плоскости, рассказал аналитик Сергей Дик в "Актуальном интервью".

Сергей Дик

"Президент Аргентины, друг и товарищ президента США Дональда Трампа, специально выбрал момент, когда отношения между лидером Америки и премьером Великобритании Киром Стармером находятся практически на нуле. Это все происходит на фоне перемирия в войне Соединенных Штатов с Ираном", - считает аналитик.

Он подчеркнул, что Трамп постоянно напоминает Великобритании и вообще ЕС о неоказании ими помощи США в войне с Ираном, хотя тут же Дональд Трамп противоречит себе, мол, Америка справилась и без них. "Но я бы назвал это проверкой на евроатлантическую солидарность со стороны Трампа, и Милей пользуется этим отношением президента США к премьеру Великобритании. Все это происходит на фоне проблем в Великобритании. К слову, начинают возникать вопросы и в Северной Ирландии, и в Шотландии. Вообще, единство осколков британской империи находится под большим вопросом", - обратил внимание Сергей Дик.