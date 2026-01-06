Какое значение будет иметь Год белоруской женщины - разберемся

Пока во всем мире женщины продолжают бороться за безопасность, свободу, самостоятельность, возможность обеспечивать себя и участвовать в принятии решений, в Беларуси перед женщинами в принципе не стоят такие вопросы, а прекрасный пол - это главный социальный капитал за которым - будущее. Речь не только о демографии.

Это интеллектуальный и трудовой ресурс и залог стабильного общества. Беларусь лидирует в мире по гендерному равноправию, в то время как западная часть мира может похвастаться лишь скромными результатами. Доля американок, немок, бельгиек и полек на руководящих должностях по-прежнему не так значительна, как представляют в отчетах о победе над гендерными предрассудками.

Даже в самом сердце ЕС - Германии - скромная доля европейских женщин-руководителей - менее 30 %. Беларусь же по этому показателю ушла вперед на 18 процентных пунктов.

Сегодня у нас есть все условия для того, чтобы реализовать себя в профессии:

Уровень занятости женщин в трудоспособном возрасте в нашей стране составляет более 84 %. Основные сферы - это здравоохранение, сфера соцуслуг, образование, финансовая и страховая деятельность.

Больше 40 % белорусских женщин имеют высшее образование. Среднеспециальное - у 27 % женщин страны и чуть больше 19 % имеют профессионально-техническое образование.

В портрете белорусской женщины много интересных фактов, средний возраст составляет 43 года. Нас - 5 млн, и это больше 53 % жителей страны. При этом почти 80 % - горожанки.

Наша уникальность в том, что мы умеем реализовывать себя и в профессии, и семейной жизни. Государство позволяет нам разделять две важнейшие составляющие, предоставляя и укрепляя гарантии при рождении детей. В то время когда на Западе женщины вынуждены совмещать, чтобы не потерять рабочее место.

Пока Беларусь гарантирует сохранение трехлетнего оплачиваемого декретного отпуска, в США предложат отпуск в три месяца и без копейки выплат. Во Франции - это четыре месяца, в Германии - три.

И, как правило, далее после этих нескольких месяцев перерыва женщина выходит на работу и совмещает материнство и карьеру. Беларусь - среди единиц стран, где такие щедрые гарантии. В эту новогоднюю ночь глава государства четко дал понять: страна продолжает идти по социальному курсу, и этому сегодня завидует весь мир.

Александр Посталовский, замдиректора по научной работе Института социологии НАН Беларуси:

"Если говорить о мировой реакции, то на Западе существует множество гендерных, феминистических и общественных движений, которые пытаются привлечь внимание к себе, к своей активности, каким-то образом распиарить себя. У нас в этом плане абсолютная конструктивная политика. На высшем государственном уровне признано, что женщина - это важнейшая часть нашего общества".

Год белорусской женщины призван сформировать национальный образ женщины-труженицы, популяризировать роль женщин в сохранении и развитии общества. И только вдумайтесь, насколько дальновидно это решение.

Женщины - это всегда мягкая сила, способная договориться там, где, казалось, диалог мужчин заходит в тупик. И всегда это стабилизатор в обществе. В такое непростое время наша страна еще раз подчеркивает мирный настрой. А вообще женщины всегда играли важнейшую роль, если не напрямую, так косвенно и основательно.