Время платить по счетам: США прекращают бесплатную оборону Европы и Азии

Пит Хегсет, министр войны США: "Европа и Азия десятилетиями полагались на нашу оборону, однако время иждивенчества подошло к концу. Америка и свободный мир нуждаются в союзниках, которые обладают соответствующими возможностями и демонстрируют истинную лояльность. Союзничество - это не улица с односторонним движением, это улица с двусторонним движением. Мы не рассчитываем на Европу, но Ормузский пролив им нужен гораздо больше, чем нам, и им стоит меньше говорить и проводить помпезные конференции в Европе, а лучше сесть в лодку. Это гораздо больше их борьба, чем наша".