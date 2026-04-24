Лукашенко: Нам надо создать страну, которую мы передадим нашим детям

Развитие агросервисов на селе, ответственное отношение к мелиорации, железная дисциплина - об этом 24 апреля шла речь сегодня в Мозыре во время большой командировки Александра Лукашенко на юг Беларуси. Это по сути глобальный взгляд Президента на развитие регионов. Везде нужны конкретные дела!

Среди поручений - восстановить сельхозтехники в районах, пересмотреть подходы к инициативе "Один район - один проект", активно развивать производства, обеспечивать сохранность удобрений. То есть, как видим, заниматься земными вопросами.

Большая командировка Президента началась в Мозыре. И хотя глобально она про развитие региона, с воздуха все поля как на ладони. Накануне Александр Лукашенко уже инспектировал столичный регион - там приближаются к середине весеннего сева. Гомельчане не отстают. Но вопросы все равно есть.

Говоря о ситуации на полях, Александр Лукашенко отметил, что в Гомельской области в этом плане нет проблем. "На полях, конечно, тут порядок. Прилично", - добавил он.

Что касается животноводства, то здесь дела обстоят гораздо хуже, на что и указал глава государства председателю Гомельского облисполкома Ивану Крупко на примере материалов проверок.

"Это называется ужас, - сказал Президент, показывая фотографии. - Я понимаю, что в отдельных местах, понимаю, что они концентрируют негатив (материалы проверки. - Прим. ред.)".

Президент об ответственном отношении к мелиорированным землям

С высоты птичьего полета заметнее, что с землей на юге и какой эффект дали усилия по мелиорации. Отвоевывать плодородие этого края у природы всегда непросто - это и время, и деньги. Сбавишь обороты - придется начинать заново.

"Где-то мы провели мелиорацию, но два-три года - снова заросли каналы, - сказал Александр Лукашенко. - Вы зарыли там приличные деньги. Вот сейчас приедет прокурор и спросит: а акт передачи подписали?"

"Все должно быть передано по акту от мелиораторов хозяйству. Взял ты это мелиорированное поле - туда вложены миллионы рублей. Передали по акту - отвечай (за состояние мелиорированного поля. - Прим. ред.)", - подчеркнул Президент.

"Мы восстановили земли. Это задача государства. Но если мы сделали, и ты на этом бизнес хочешь построить, прибыль, деньги получить, забирай. Распишись, что ты взял по акту. Ну и надо спрашивать за эти каналы" - сказал глава государства.

Александр Лукашенко также высказался о значении молочно-товарных комплексов для сельского хозяйства.

"Что такое молочно-товарный комплекс? Когда мы эти захудалые земли превращаем в комплексы, вокруг сразу (даже на Полесье, где у вас болота, леса, пески) преображается край. Надо в этом направлении двигаться", - заявил белорусский лидер.

Семинар-совещание по вопросам агросервисов на селе

Большой семинар по вопросам агросервисов на селе решили провести на натуре - натура мозырского предприятия приличная. Не случайно именно сюда пригласили управленцев со всей страны: губернаторов, помощников Президента в регионах и уполномоченных там, а также специалистов - всех тех, кто отвечает за сервисное обслуживание в АПК на уровне области.

Глава государства обратил внимание, что значительной части сельскохозяйственных предприятий нужна помощь по ремонту техники. Это связано не только с усложнением техники, но и с кадровым вопросом. "Уже нет тех людей, тех седовласых стариков. Они, может, где-то и есть. Их надо просить, чтобы они пришли, помогли, посоветовали, поддержали слесарей-ремонтников, - констатировал он. - Важно сейчас это подхватить, чтобы старики научили молодежь, чтобы это передать".

Апгрейд для сельхозмашин

"Мозырьтехсервис" возвращает к жизни сломанную технику, заставляет снова биться железное сердце агарных машин. Здесь обновляют агрегаты, которые можно было списать в утиль. А кроме того освоили выпуск сеялок, культиваторов, разбрасывателей удобрений.

"Надо стремиться, чтобы вот эти болты, гайки, шестерни и прочее, чтобы они умели делать", - отметил Президент.

Делают все то, что нужно для работы на земле, ведь любая поломка машины значит простой. Аграрии теряют погожие дни и финансы. Ремонт - это выход. И почти всегда выгоднее, чем новая закупка. Благодаря здешним спецам жизнь технике продлевают лет на 10.

Актуальные задачи по развитию агросервисов

Местные умельцы превращают каждую сеялку и кормораздатчик в надежных помощников для сельхозпредприятий. Александр Лукашенко посмотрел мастерские, как трудятся специалисты, которые умеют все - от полного апгрейда машин и шиномонтажа до производства оборудования. В советское время сельхозтехники были в каждом районе. Кажется, время восстанавливать хорошее дело.

Президент: Надо ускоряться!

"Половина сельхозтехник была уничтожена. Такой у нас рынок был. Спустя время понимаем ошибки и начинаем осознавать, что подобные центры должны быть. Я настаиваю, чтобы они были в каждом районе", - сказал Президент.

"Мы в свое время их назвали райагросервисами, облагросервисами, а наверху у нас Белагросервис. То есть вертикаль хозяйственно установлена: Белагросервис, облагросервисы и районные сервисы на базе сельхозтехник. Назвать мы назвали, но очень медленно разворачиваемся по их восстановлению дооснащению, переоснащению там, где это надо. Очень медленно. Поэтому нам надо ускоряться", - потребовал глава государства.

Лукашенко поручил пересмотреть подходы к инициативе "Один район - один проект"

По глобальной задумке драйвером для регионов должна стать инициатива "Один район - один проект". Это когда полезные для местных жителей идеи воплощают в жизнь. Для одних это новый молочный завод, для других - рыбное хозяйство, раз есть спрос и условия. Президент предлагает критически посмотреть на подходы - есть сигналы от контролеров.

"Все думали, будут шальные деньги, 154 проекта по программе "Один район - один проект", замахнулись, не все сделали. Но сельхозтехники и райагросервисы, облсервисы - они как раз и являются таким проектом. А кое-где и важнее, чем создавать пять рабочих мест и штамповать пластик, мешки какие-то делать и так далее. Наверное, и это надо. Но это (создание райагросервисов. - Прим. ред.) - хорошие проекты, которые надо реализовывать. И если кто-то вкладывал деньги, которые предназначены для программы "Один район - один проект", в подобные направления, проекты, думаю, это неплохо", - считает Александр Лукашенко.

Вопрос сохранности удобрений на контроле

В прошлый раз, будучи на юго-востоке Могилевской области, Комитет госконтроля поднял вопрос сохранности удобрений. О жесточайшей ответственности на этот счет Александр Лукашенко напомнил гомельчанам. И, кажется, снова не только им.

"Ребята, вы просто одной ногой в тюрьме. Я вам это обосновывал экономически. У нас сегодня цены на международных рынках огромнейшие, особенно на азотные удобрения. А вы их гробите. Не можете сохранить - не берите. (Или действуйте по следующему принципу. - Прим. ред.) утром завезли - к вечеру все внесли. Чего я вас буду уговаривать, взрослые люди. Сказано - сделано. Мобилизация должна быть, должна быть дисциплина", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Помимо удобрений (без которых не жди хорошего урожая) и готовность машинного парка - важнейший вопрос перед выходом в поля. Ведь что посеешь - то и пожнешь. На селе в ходу больше 200 тыс. единиц сельхозобрудования. Практика показывает: процентов 95 техники готовится в сельхозоранзациях. Агросервисы берут на себя самые сложные случаи.

"Надо вот эти базовые восстановить - будем их называть межрайонные", - обозначил первоочередные задачи Президент. Но после этого надо все равно возвращаться к вопросу создания пускай и небольших, но в каждом районе агросервисов.

Например, "Мозырьтехсервис", на базе которого был организован семинар-совещание, глава государства считает организацией довольно высокого уровня. "Это не только ремонт, обслуживание. Это производство соответствующих машин. Это слишком богато. Но такие узловые должны быть, - сказал он. - Надо выработать систему. И надо понимать, самое главное, что без этого мы не обойдемся. Техника становится все сложнее, ее надо обслуживать. Все на завод не отвезешь. Завод один, а у нас сотни колхозов и совхозов. Поэтому надо иметь это".

В горячее время на селе работают мобильные ремонтные звенья. Такая помощь - хорошее подспорье для аграриев. Кое-где присутствуют и сами заводы-изготовители. Президент от них требует качество. Хотя его требует сегодня сама жизнь.

Глава государства подчеркнул, что вопрос с гарантийным ремонтом, обслуживанием сельхозтехники нужно решать железобетонно. "Некачественную произвел продукцию - забирай и восстанавливай за свой счет. Гарантийное обслуживание должно быть. Мы должны к этому вопросу еще раз вернуться в правительстве и определиться", - сказал Президент.

Сейчас, как заметил Александр Лукашенко, не редки случаи, когда такие машины списывают после довольно короткого срока эксплуатации и ставят под забор. Хотя их можно было бы вернуть в эксплуатацию, и такие положительные примеры есть. "Хорошо, гомельчане нас научили, как эти тракторы восстанавливать - из двух один или из трех два, по-разному получается. Хорошая техника и дешевле, чем новая", - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что нужно установить конкретные правила по амортизации техники и сроки: "Мы должны четко дать сигнал на места, в бухгалтерии того или иного хозяйства. И хоть умри, ты его не спишешь. Ты его должен хранить, беречь, восстанавливать. Это уже дело руководителя".

То же самое касается гарантийного ремонта, обслуживания. "Мы должны определиться по гарантийному ремонту техники - сколько лет завод будет нести по гарантии ответственность. Не надо все это - некачественную технику - перекладывать на крестьян. Надо заставлять промышленников работать качественно", - подчеркнул белорусский лидер.

Свое слово сказали специалисты. Однозначно АПК становится технологичнее, машинный парк мощнее. Скорости больше, производительность выше. Всю работу, которая связана с обслуживанием техники, координирует Белагросервис. За 2025 год сработали не в убыток. Полсотни агросервисов предлагается переоснастить. Все, как всегда, зависит от руководителя.

Раз уж разговор шел в Гомельской области, то как не вспомнить о судьбе Полесья. В очередной специальной программе договаривались учесть конкретику для юга страны: от мелиорации до нужных производств и социалки.

Как доложили Президенту, тема сельского хозяйства в программе развития Припятского Полесья является одним из приоритетных направлений. Планируется, что к 2030 году в девяти районах Гомельской и Брестской областей, включенных в программу, удастся достичь показателей в 1 млн т молока, 1 млн т зерна с кукурузой, 100 тыс. т мяса говядины. В целом мероприятия программы реализуются вовремя и в полном объеме.

Председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Русый поблагодарил за строительство моста, сказав, что это была 50-летняя мечта полешуков. "За 30 лет на каждой крупной реке Беларуси построен мост, а на крупных - по два, а на Припяти будет три. Это дорогого стоит", - подчеркнул он.

И спустя три десятилетия в памяти Президента то, как на заре независимости полешуки просили банально хлеба - Александр Лукашенко и тогда, и сейчас для этого края хочет нормальной жизни. Лишняя копейка в мелиорацию сегодня превратится в миллионы долларов от экспорта продовольствия уже завтра. Своя специфика есть у каждого региона - Президент говорил об общей философии работы на земле.

Президент о будущем страны и роли людей с опытом

"Мы с вами взрослые люди. А есть такие, как Дмитрий Николаевич Крутой и еще моложе, которые в те времена не жили. А если кто и жил, они этим не интересовались. У них нет опыта, - обратил внимание глава государства. - А ведь опыт - он же годами, десятилетиями складывается. Поэтому вот Дмитрий Николаевич и совсем молодое поколение - они должны от нас сейчас научиться".

"Поэтому, мужики, надо быстро сделать то, что мы умеем делать. Наши дети этого не сделают. Они хорошие, с интернетом разбираются и прочее. Они умные и умнее нас по отдельным направлениям. Но без жратвы и одежды ничего не будет ни у них, ни у кого. Мы - опытные люди, и нам надо вот за этот период, который нам тут отпущен, создать страну, которую мы им передадим", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"И мы должны по всем направлениям что-то сделать. Ибо (иначе. - Прим. ред.) все это пропадет", - предупредил глава государства.

Александр Лукашенко поставил задачу повышать культуру земледелия, заметив, что в Гомельской области в этом направлении уже есть позитивные подвижки. Во всяком случае на тех землях, которые глава государства осмотрел с борта вертолета, направляясь в эту рабочую поездку. "Культурно, аккуратно, поля обработаны. Видно, что люди потрудились. Так должно быть везде", - сказал он. Есть положительные примеры и в других регионах, но вместе с тем есть и места, где остаются вымочки, и с этим нужно бороться.

Президент также подчеркнул важность оказания шефской помощи сельхозорганизациям со стороны промышленных предприятий, крупных городских структур.