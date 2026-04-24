3.76 BYN
2.80 BYN
3.28 BYN
США грозят Испании исключением из НАТО и пересмотром статуса Фолклендов за отказ воевать с Ираном
Автор:Редакция news.by
США грозят Испании приостановкой членства в НАТО и пересмотром статуса британских Фолклендских островов в наказание за отказ поддержать войну с Ираном. При этом в уставе НАТО нет пункта о лишении членства, государство может выйти из блока только добровольно согласно 13-й статье.
К слову, Трамп не исключает, что именно так он и сделает. Он не раз публично критиковал ряд стран-членов за отказ предоставить американским войскам свои военные базы и воздушное пространство, назвав НАТО "бумажным тигром".