США грозят Испании исключением из НАТО и пересмотром статуса Фолклендов за отказ воевать с Ираном

США грозят Испании приостановкой членства в НАТО и пересмотром статуса британских Фолклендских островов в наказание за отказ поддержать войну с Ираном. При этом в уставе НАТО нет пункта о лишении членства, государство может выйти из блока только добровольно согласно 13-й статье.