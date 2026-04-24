Библионочь в Беларуси предлагает новые экскурсии, квесты и просветительский диджей-сет

Ночь с 24 на 25 апреля самая познавательная в году. С заходом солнца двери распахнуло рекордное количество библиотек - почти 150!

Предлагают интригующие квесты, настольные игры, литературные викторины и встречи с именитыми авторами - программа на любой вкус, даже самый искушенный ( подробности в видео).

"Сегодня мы запускаем новые экскурсии, которых не было раньше. Будут ночные экскурсии по библиотеке, новые мастер-классы, посвященные реставрации. На обзорной площадке в качестве бонуса для посетителей мы приготовили просветительский диджей-сет. Но в любом случае в центре внимания книга".