193 на 193: Россия и Украина обменялись военнопленными на белорусско-украинской границе

24 апреля на белорусско-украинской границе состоялся обмен военнопленными. Это уже третий в апреле, на этот раз по формуле 193 на 193. Беларусь взяла на себя всю логистику, обеспечивает безопасность, оказывает медпомощь. Все это делается ради того, чтобы люди добрались домой.

Время 12:40. Российский военный самолет снижается и вот-вот приземлится на белорусской территории. На борту 193 украинских военнослужащих. Столько же ожидаем и с другой стороны. Только в апреле гомельский аэропорт принял третий подобный рейс. Аэропорт - это первая отправная точка уже на белорусской стороне. Логистика выстроена таким образом, чтобы не терять ни минуты. И, пожалуй, это тот случай, когда обычные рейсовые автобусы могут заезжать на взлетную полосу.

Николай Мурашко, начальник Гомельского филиала ГП "Белаэронавигация": "Мы готовы в любой момент выполнить любую задачу, в том числе и такую. А данная задача для нас является особенно почетной, волнительной и ответственной, потому что мы понимаем, что на родину вернутся люди, которые оказались в крайне сложной жизненной ситуации. Они вернутся к себе домой, они вернутся к своей семье, к своим близким".

В автобусах разложены пакеты с едой, собранные утром. В них бутерброды, кофе, чай, фрукты, сладости, консервы. Путь до границы занимает минут 30, за это время люди могут перекусить.

Обмен проходит в Новой Гуте, это очень удобно территориально (прямая дорога на Киев). К назначенному времени в пункт направляется и украинская сторона. Несколько машин скорых, чтобы была возможность оказать всю помощь (помимо того, что медики обязательно проводят первичный осмотр). И конечно же, также продуктовые наборы. Беларусь с теплом принимает каждую из сторон.

В руках мужчин письма, детские рисунки - то, что помогало им не сдаваться. Первые звонки родным за долгое время - каждого ждут.

Более 60 обменов состоялось на территории Беларуси с августа 2022 года. Наша страна каждый раз организовывает такие процессы с определенной надеждой, что два близких по духу народа все-таки смогут прийти к мирному соглашению.

Шамсаил Саралиев, депутат Государственной думы России: "Я хочу сказать большое спасибо Беларуси, руководству, Президенту Беларуси, абсолютно всему медицинскому персоналу, который сопровождает, всем коллегам, кто участвует в этой богоугодной гуманитарной миссии по обмену военнопленными и по возвращению людей домой. Спасибо большое".