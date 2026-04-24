Минск ждет тепла: фонтаны запущены, городские парки открыли сезон аттракционов

Белорусская столица преображается к летнему сезону. 24 апреля в Минске запущены фонтаны, а городские парки открыли сезон аттракционов. Все объекты прошли тщательные проверки безопасности и готовы принимать посетителей. Теперь дело за погодой, ждем по-настоящему теплых дней.

Фонтан у Оперного театра, один из самых известных и любимых у жителей и гостей белорусской столицы, уже исполняет свою водную симфонию. Всего 7 каскадов и объем 300 тыс. литров.

Светомузыкальные и погружные, скульптурные и уровневые - всего в Минске 42 фонтана. Первый появился более 150 лет назад в Александровском сквере - "Мальчик с лебедем". Еще один "салютует" в парке Победы. Струи "Паруса" поднимаются выше 20 метров. Также среди рекордсменов самый современный мультимедийный фонтан на реке Свислочь.